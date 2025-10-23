Presentazione “Eolie, paradisi da gustare”, il 25 ottobre al Parco “Maggiore La Rosa”

Sabato 25 ottobre alle ore 17:30 presso l’Auditorium Parco Urbano “Maggiore La Rosa”, si terrà l’evento di presentazione del libro “Eolie, paradisi da gustare” della dott.ssa Matilde Crisafulli.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Angelita Pino, Assessora alla Cultura del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. A intervenire saranno la nostra caporedattrice Flaviana Gullì, docente e giornalista; Giulia Carmen Fasolo, editrice e l’autrice del libro, Matilde Crisafulli.

La trama del libro

Un viaggio interiore e sensoriale, un atto d’amore che la dott.ssa Matilde Crisafulli ha voluto narrare in onore delle ‘sue’ isole, terre nate dal fuoco e nutrite dal sale. In queste pagine, i lettori e le lettrici non troveranno soltanto itinerari o ricette, ma i sapori e la vita stessa di quei luoghi. La vita che pulsa nei vicoli di Lipari, nei silenzi pietrosi di Alicudi, nelle esplosioni notturne di Stromboli, nei profumi erbacei e marini che si fondono tra fichi d’India e zuppiere fumanti, nelle mani nodose che impastano, arrostiscono, tramandano. C’è una geografia dell’anima, qui, che si snoda tra parole e ingredienti, tra ricordi e suoni, in un continuo rimando tra ciò che si vede e ciò che si sente, tra l’estetica e il gusto.

Fonte: Edizioni Smasher

Chi è Matilde Crisafulli

Matilde Crisafulli è nata a Messina nel 1963, vive a Barcellona Pozzo di Gotto. Dopo la maturità classica, si laurea in Farmacia e si specializza in Farmacognosia presso l’Università degli Studi di Messina. È docente del Corso di Educazione alimentare presso l’Università della Terza Età – di cui è anche consigliera – di Barcellona Pozzo di Gotto. Ha pubblicato diversi calendari da collezione tra cui “Il sapore degli aromi”, curando testi e ricette. Ha collaborato con 24live, curando la rubrica “Delizie e Sapori”, è stata vincitrice del concorso letterario nazionale bandito da Fofi Federfarma e Bayer ed è stata premiata con medaglia d’oro per merito culturale dall’Ordine dei Farmacisti di Messina.