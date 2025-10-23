Omicidio di Fondo Saccà: rimane in carcere il sospettato arrestato dalla Polizia

È stata confermata dai giudici del Tribunale del Riesame di Messina, la permanenza in carcere del 63enne catanese gravemente indiziato dell’omicidio di M.M., il cui corpo era stato ritrovato senza vita lo scorso 27 settembre presso la sua abitazione, sita nel rione Maregrosso di Messina.
Le ricostruzioni degli inquirenti
Le indagini avviate dagli investigatori della Squadra Mobile di Messina sono state da subito incentrate sulle frequentazioni del 63enne, il quale la sera del 26 settembre avrebbe raggiunto l’uomo presso la sua abitazione, uccidendolo con un tubo da irrigazione avvolto per tre volte attorno al collo della vittima fino a provocarne il soffocamento.
Sulla scorta degli elementi indiziari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, convalidato dal GIP, con applicazione della misura cautelare di custodia in carcere a carico dell’indagato.