Museo Epicentro, nella collezione le mattonelle con l’impronta di Paolo Puglia e Giuseppe Veneziano

Entrano ufficialmente nella collezione delle “Impronte d’Autore Museo Epicentro” le ultime mattonelle realizzate negli eventi tenutisi quest’estate, contenenti le impronte di Paolo Puglia e di Giuseppe Veneziano.
Puglia è tra i nomi storici del panorama radiofonico siciliano: Disc Jockey dagli anni Settanta, è editore di Radio Blu Italia e vive e opera in Australia; Veneziano è invece tra gli artisti più importanti in Italia: vive in Toscana e le sue opere spaziano dalla pittura alla scultura, con un uso audace del colore e una predilezione per i temi sociali e politici.
La collezione, nei precedenti eventi, si è arricchita delle “Impronte d’Autore” di altri personaggi storici nel panorama culturale italiano, tra cui:
- Patrizia Zangla, scrittrice e saggista
- Andrea De Pasquale, direttore dell’Archivio Centrale di Roma
- Giovanni Iudice, artista tra i maggiori esponenti della figurazione italiana
- Carmelo Isgrò, fondatore del Museo del Mare di Milazzo
- i Mecenati Antonio Presti, ideatore della Fiumara d’Arte e del Librino di Catania e Andrea Bartoli, fondatore della Farm Cultural Park di Favara
- Francesco Moser, ciclista campione del mondo e recordman dell’ora in pista
- Katia Ricciarelli, soprano e attrice
Il Museo Epicentro documenta, con le testimonianze storiche e con la collezione delle mattonelle d’arte, gli autori noti che hanno lasciato un segno nel panorama culturale italiano e che danno alla città di Barcellona Pozzo di Gotto e al Museo Epicentro di Gala, un contributo valido a livello nazionale.