Museo Epicentro, nella collezione le mattonelle con l’impronta di Paolo Puglia e Giuseppe Veneziano

Entrano ufficialmente nella collezione delle “Impronte d’Autore Museo Epicentro” le ultime mattonelle realizzate negli eventi tenutisi quest’estate, contenenti le impronte di Paolo Puglia e di Giuseppe Veneziano.

Puglia è tra i nomi storici del panorama radiofonico siciliano: Disc Jockey dagli anni Settanta, è editore di Radio Blu Italia e vive e opera in Australia; Veneziano è invece tra gli artisti più importanti in Italia: vive in Toscana e le sue opere spaziano dalla pittura alla scultura, con un uso audace del colore e una predilezione per i temi sociali e politici.

La collezione, nei precedenti eventi, si è arricchita delle “Impronte d’Autore” di altri personaggi storici nel panorama culturale italiano, tra cui:

Patrizia Zangla , scrittrice e saggista

Andrea De Pasquale , direttore dell'Archivio Centrale di Roma

Giovanni Iudice , artista tra i maggiori esponenti della figurazione italiana

Carmelo Isgrò , fondatore del Museo del Mare di Milazzo

i Mecenati Antonio Presti , ideatore della Fiumara d'Arte e del Librino di Catania e Andrea Bartoli , fondatore della Farm Cultural Park di Favara

Francesco Moser , ciclista campione del mondo e recordman dell'ora in pista

Katia Ricciarelli, soprano e attrice

Il Museo Epicentro documenta, con le testimonianze storiche e con la collezione delle mattonelle d’arte, gli autori noti che hanno lasciato un segno nel panorama culturale italiano e che danno alla città di Barcellona Pozzo di Gotto e al Museo Epicentro di Gala, un contributo valido a livello nazionale.