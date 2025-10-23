Messina, i Carabinieri arrestano un 31enne per utilizzo indebito di carte di credito intestate a terzi

Nei giorni scorsi, a Cesarò (ME), i Carabinieri di Santo Stefano di Camastra hanno arrestato in flagranza un 31enne, in quanto ritenuto responsabile di utilizzo indebito e falsificazione di carte di credito intestate a terzi.

L’arresto è avvenuto in seguito alle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Cesarò, i quali, dopo una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, hanno rinvenuto cinque carte di credito intestate a terze persone, di cui due utilizzate in occasione di tre truffe telematiche effettuate tra il 2024 e il 2025 in varie località del territorio nazionale.

Ritrovata inoltre una dose di marijuana, per la quale l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Messina come assuntore di sostanze stupefacenti.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’indagato si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.