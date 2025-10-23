Merì, siglato un patto d’amicizia con la cittadina polacca di Grajewo

Un nuovo ponte tra la Sicilia e la Polonia è stato ufficialmente costruito a Merì, dove si è tenuto un importante incontro istituzionale con i rappresentanti del Comune di Grajewo, cittadina polacca con la quale è stato siglato un patto di amicizia e collaborazione.



L’incontro, ospitato nell’aula consiliare del Comune, si è svolto in un clima di grande cordialità, con sorrisi, rispetto reciproco e spirito di condivisione. A fare gli onori di casa, il Vice Sindaco Nino Siracusa, insieme agli assessori Salvatore Crisafulli e Vincenza Quaglieri, e alla Vice Presidente del Consiglio Maria Catena Bucca. Assente giustificata, per impegni di lavoro pregressi, l’Assessore Maria Gugliotta.

Durante il confronto, è emersa la volontà comune di promuovere iniziative culturali, scambi istituzionali e progetti congiunti, rafforzando i legami tra le due comunità, nonostante la distanza geografica.

La delegazione di Grajewo ha poi visitato il Museo Antiquarium all’interno del Parco Suburbano San Giuseppe, rimanendo piacevolmente colpita dalla qualità dell’allestimento e dal valore storico delle collezioni esposte. Un’esperienza che ha arricchito ulteriormente la visita, offrendo un’immersione autentica nel patrimonio culturale del territorio.

L’importanza del patto d’amicizia

Il patto siglato con Grajewo rappresenta per Merì un importante passo verso l’internazionalizzazione e la promozione del dialogo tra popoli. Un gesto concreto di amicizia tra due città europee che condividono valori comuni e guardano insieme al futuro.