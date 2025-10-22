Patente nautica entro 12 miglia: il nuovo corso dell’Autoscuola Arcobaleno di Barcellona Pozzo di Gotto

Dal 4 novembre prenderà il via il nuovo corso per il conseguimento della patente nautica entro 12 miglia a motore, promosso dall’Autoscuola Arcobaleno di Barcellona Pozzo di Gotto. Una proposta formativa pensata per chi desidera vivere il mare in piena sicurezza e autonomia.

Una realtà storica che guarda al futuro: Con oltre cinquant’anni di esperienza nella formazione alla guida, l’Autoscuola Arcobaleno è da sempre un punto di riferimento per il territorio. La sede di Via San Vito 28 ha accompagnato intere generazioni di studenti, offrendo corsi di qualità e un ambiente professionale e accogliente.

Servizi

Patente nautica: lezioni in presenza e online Il nuovo corso prevede lezioni teoriche in presenza e una piattaforma online interattiva che consente agli studenti di studiare ed esercitarsi da casa. Quiz, simulazioni d’esame e materiali aggiornati permettono un apprendimento efficace e flessibile, adatto a ogni esigenza.

Istruttori qualificati e supporto personalizzato: A guidare gli allievi ci sarà un team di istruttori altamente qualificati, con esperienza nel settore nautico. Il metodo didattico punta su un approccio personalizzato, per garantire a ogni corsista il supporto necessario durante l’intero percorso, fino al superamento dell’esame.

Focus sul carteggio nautico: Il carteggio nautico, parte fondamentale della preparazione, verrà trattato in presenza con l’assistenza diretta degli istruttori. Questo approccio consente di affrontare con sicurezza anche le parti più tecniche dell’esame, fondamentali per una navigazione consapevole.

Una scuola guida che diventa centro di formazione alla mobilità: Con l’introduzione della patente nautica, l’Autoscuola Arcobaleno amplia il proprio orizzonte formativo, confermandosi non solo come scuola guida, ma come un vero e proprio centro per la formazione alla mobilità, su strada e in mare.

Informazioni ed iscrizioni

Informazioni e iscrizioni: Chi desidera intraprendere il percorso per ottenere la patente nautica entro 12 miglia può rivolgersi direttamente all’Autoscuola Arcobaleno. La sede si trova in Via San Vito 28, Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Per informazioni è possibile contattare il numero 090 9797261, anche via WhatsApp.

Autoscuola Arcobaleno: dal volante al timone, sempre al tuo fianco.