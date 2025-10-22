Pace del Mela, evade dai domiciliari: 45enne arrestato dopo una fuga di cinque giorni

È finita dopo cinque giorni nel pomeriggio di ieri, 21 ottobre, la fuga di un 45enne che si era allontanato dalla propria abitazione di Pace del Mela, dove era sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’uomo è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo, al termine di serrate ricerche che hanno impegnato decine di militari e anche un elicottero del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania.

L’evasione e l’allarme

Le ricerche del soggetto – sottoposto alla misura restrittiva per aver precedentemente minacciato l’ex convivente e tentato di incendiare la sua autovettura – erano partite già nella serata dello scorso giovedì, 16 ottobre, non appena era scattato l’allarme del dispositivo di monitoraggio che indossava.

Peraltro, quando i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione del 45enne per verificarne l’effettivo allontanamento, hanno appurato che – all’interno di una stanza – era stato allestito un manufatto incendiario presumibilmente destinato a distruggere alcuni effetti personali, talché le ricerche dell’evaso sono state ulteriormente accelerate in ragione di eventuali altre situazioni di pericolo che avrebbe potuto provocare.

Sul posto sono quindi intervenuti gli artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, con il supporto dei Vigili del Fuoco di Milazzo, per bonificare il manufatto e metterlo in sicurezza, evitando rischi per i residenti del condominio, che sono stati evacuati a scopo precauzionale durante le operazioni.

Le indagini e le ricerche

Le indagini – coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto diretta dal Procuratore Giuseppe Verzera – hanno coinvolto numerosi militari della Compagnia di Milazzo, avvalendosi anche di un elicottero del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania, e si sono sviluppate nell’area delle campagne tra Pace del Mela, Condrò e Gualtieri Sicaminò.

Dopo giorni di ricerche ininterrotte, l’uomo è stato trovato nascosto in un casolare rurale tra Condrò e Gualtieri Sicaminò, dove si era introdotto indebitamente per evitare la cattura.

Una volta scoperto, il 45enne non ha opposto resistenza. È stato quindi arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.