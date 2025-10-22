Nuovo collaboratore di giustizia tra le fila di Cosa nostra barcellonese: un ex uomo della vecchia guardia

Un nuovo collaboratore di giustizia emerge dalle fila della Cosa nostra barcellonese e questa volta si tratta di un esponente storico della vecchia guardia. L’uomo, oggi sessantenne, avrebbe fatto parte del gruppo di fuoco attivo durante la cosiddetta “prima repubblica” mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto, una delle articolazioni più influenti della mafia messinese tra gli anni ’80 e ’90.

Il nuovo pentito avrebbe già iniziato a rendere numerose dichiarazioni davanti ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Messina, coordinata dal procuratore capo Antonio D’Amato. Le sue rivelazioni potrebbero offrire un contributo fondamentale per chiarire vicende e dinamiche rimaste ancora sommerse della lunga stagione di sangue che ha segnato il territorio tirrenico messinese.

Una nuova luce sui delitti degli anni ’90

La collaborazione con la giustizia sarebbe maturata nel contesto di una delle più recenti operazioni antimafia condotte dal Ros dei Carabinieri e dalla Dda di Messina. Si tratta della maxi inchiesta avviata nel gennaio 2024, che ha riaperto il dossier su tredici omicidi irrisolti legati alla guerra di mafia barcellonese degli anni ’90.

Un periodo in cui la ferocia del conflitto interno lasciò dietro di sé decine di vittime, alcune delle quali scomparse nel nulla, senza che i loro corpi venissero mai ritrovati.

Le dichiarazioni di Salvatore Micale e il nuovo filone investigativo

Questa nuova fase investigativa si inserisce nel solco delle rivelazioni fornite dal collaboratore di giustizia Salvatore Micale, che nel 2024 ha raccontato ai magistrati della Dda di Messina la propria versione sui delitti di quegli anni.

Le sue dichiarazioni hanno permesso di individuare mandanti e sicari di numerose “sentenze di morte” decise dai vertici della famiglia mafiosa per punire giovani affiliati colpevoli di violare le regole interne: furti in abitazioni “protette” o attività di spaccio fuori dal controllo del gruppo dominante.

Le condanne del processo e il peso delle nuove rivelazioni

Il troncone principale dell’inchiesta, celebrato con rito abbreviato, si è concluso nel gennaio scorso con una serie di condanne pesantissime. Tra queste, spicca l’ergastolo inflitto al boss Giuseppe Gullotti, ritenuto il capo storico di Cosa nostra barcellonese.

Le nuove dichiarazioni del collaboratore di giustizia della vecchia guardia potrebbero ora ampliare ulteriormente il quadro investigativo, fornendo dettagli inediti sui rapporti tra i clan di Barcellona, Catania e Palermo e contribuendo a far luce su episodi ancora oscuri della storia criminale siciliana.