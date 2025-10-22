Messina, sequestro da 400mila euro a un esponente del clan mafioso Romeo-Santapaola

I Carabinieri del ROS, con il supporto operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, hanno eseguito oggi un decreto di sequestro di beni finalizzato alla confisca, emesso dal Tribunale di Messina – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia.

Il provvedimento riguarda un soggetto appartenente alla famiglia mafiosa “Romeo-Santapaola”, attiva a Messina e considerata cellula locale della Cosa nostra catanese, diretta emanazione del clan Santapaola-Ercolano.

Sequestro di beni per 400mila euro

L’indagine patrimoniale condotta dai Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) ha permesso di accertare che l’uomo, già arrestato il 6 luglio 2017 nell’ambito dell’operazione “Beta”, disponeva di beni e proprietà di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i beni sequestrati sarebbero frutto di attività illecite o del reimpiego di capitali di provenienza mafiosa, legati alla gestione di società create con denaro ottenuto da reati.

Il Tribunale di Messina ha disposto il sequestro di immobili e terreni per un valore complessivo di circa 400.000 euro, comprendenti:

un appartamento ad uso civile abitazione;

due terreni coltivati ad agrumeto, tutti ubicati nel territorio di Messina.

Condanna per associazione mafiosa

L’uomo destinatario del provvedimento era già stato condannato in via definitiva a 8 anni e 3 mesi di reclusione per la sua partecipazione all’associazione mafiosa promossa da Francesco Romeo e diretta da Vincenzo Romeo, entrambi collegati al clan Santapaola-Ercolano di Catania.

Secondo le risultanze processuali, il soggetto aveva contribuito al rafforzamento del sodalizio mafioso attraverso attività economiche illecite e riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali.

L’azione della Dda di Messina contro la mafia patrimoniale

Il sequestro rappresenta un ulteriore tassello della strategia di contrasto alla criminalità organizzata condotta dai Carabinieri del ROS sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia di Messina.

L’obiettivo è quello di agire sui patrimoni illecitamente accumulati, colpendo le risorse economiche che alimentano le strutture mafiose attive nel territorio messinese.