Gli Ambulatori di Prossimità si ampliano: sei presidi territoriali per contrastare la povertà sanitaria, uno anche a Barcellona

L’ASP di Messina amplia la rete degli Ambulatori di Prossimità, potenziando l’offerta sanitaria territoriale per contrastare la povertà sanitaria e garantire cure accessibili a tutti i cittadini. I nuovi presidi, attivi nell’ambito del Programma Nazionale di Equità nella Salute (PNES) – Area “Contrastare la povertà sanitaria”, si inseriscono in un percorso di rafforzamento della sanità di comunità e di riduzione delle disuguaglianze di accesso alle cure.

Sei ambulatori attivi in tutta la provincia di Messina

Dopo le prime aperture nei distretti di Messina, Milazzo e Mistretta, la rete si amplia con tre nuove sedi:

Barcellona Pozzo di Gotto – Via Statale Oreto, 113 (mercoledì, ore 15:00–18:00)

Sant’Agata di Militello – Via Medici, 14 (venerdì, ore 15:00–19:00 – tel. 0941 720599)

Tusa – Via Roma, 1 (martedì, ore 15:00–18:00)

Gli altri ambulatori già operativi:

Messina – Via Aurelio Saffi n. 2 (martedì e venerdì, ore 15:00–19:00 – tel. 090 3653522)

Milazzo – Via G.B. Impallomeni n. 45 (lunedì e mercoledì, ore 15:00–18:00 – tel. 090 9281158)

Mistretta – Via Giovanni Verga, piano terra (martedì, ore 15:00–18:00 – tel. 0921 389469)

Sanità di prossimità e inclusione sociale

Gli Ambulatori di Prossimità sono pensati per accogliere e prendere in carico persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica, garantendo assistenza sanitaria e sociosanitaria di qualità.

Sono destinati in particolare a:

cittadini senza fissa dimora;

cittadini stranieri con codice STP o ENI;

nuclei familiari con ISEE inferiore a 10.000 euro ;

persone con esenzione per reddito ;

cittadini segnalati dai servizi sociali comunali ;

membri delle comunità Rom, Sinti e Caminanti.

Un modello di salute equa e accessibile

Finanziato dal Fondo Coesione Italia 2021–2027 e cofinanziato dall’Unione Europea (FESR, FSE+), il progetto è coordinato dall’INMP – Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà.

Ogni presidio è gestito da équipe multidisciplinari composte da medici, infermieri, assistenti sociali, mediatori culturali e personale amministrativo.

Gli ambulatori offrono anche servizi odontoiatrici per interventi pre-protesici e protesici, quando ritenuti necessari dal medico.

A supporto delle aree più periferiche, l’ASP impiega inoltre motorhome sanitari mobili, camper attrezzati per garantire visite e assistenza nelle zone più isolate della provincia.

L’impegno dell’ASP di Messina

Con questa iniziativa, l’ASP di Messina conferma il proprio impegno a costruire una sanità più inclusiva, solidale e vicina ai cittadini, fondata sui principi di equità, prossimità e diritto universale alla salute.