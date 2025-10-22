Barcellona, Maria Teresa Collica sul parco commerciale e lo svuotamento del centro storico

Si avvicina l’inaugurazione del nuovo Mc Donald’s in via Filicudi a Barcellona Pozzo di Gotto, con la conseguente crescita del nuovo parco commerciale di via Eolie.

L’ex sindaco Maria Teresa Collica interviene sul tema: pur riconoscendone le potenzialità, solleva delle perplessità riguardanti le conseguenze che le nuove aperture potrebbero comportare per il centro storico della città, già interessato da uno stato di abbandono.

Il ruolo dell’amministrazione

Collica, in apertura alla propria nota, si dice perplessa rispetto al ruolo del sindaco nella realizzazione della nuova area commerciale:

“Il nostro sindaco si compiace di avere contribuito a rivalutare il centro commerciale di via Eolie e dintorni, dove sta per aprire anche un Mc Donald’s.

Mi chiedo esattamente quale ruolo abbia avuto in questa operazione, se non quella di dubbio valore di avere ceduto un’area comunale che aveva una destinazione pubblica ben precisa ad uno degli operatori economici. Solitamente, infatti, avviene il contrario con opere di compensazione create dai privati che arrivano in un territorio”.

Lo svuotamento del centro storico e le critiche all’amministrazione

Nonostante non rivolga critiche all’ampliamento del Parco Commerciale di via Eolie, nodo centrale del discorso dell’ex sindaco è la problematica, già evidente, dell’abbandono del centro urbano di Barcellona.

“Piange veramente il cuore davanti all’abbandono del centro urbano. Gravissima si è rivelata a questo proposito l’applicazione indiscriminata della zona R4, conseguente all’alluvione del 2011 in tutta l’area. Una soluzione che non avendo previsto distinzioni di fatto ha impedito in questi anni interventi di trasformazione, che hanno disincentivato anche l’aspetto residenziale”.

Collica definisce “inopportune” alcune scelte urbanistiche dell’amministrazione, come quella di aver privilegiato l’intervento sulla Villa Primo Levi anziché puntare subito sulla riqualificazione della via Roma:

“A questo fine durante la nostra amministrazione – afferma Collica – si era invece provveduto a ordinare la stralcio di un progetto più ampio, per poter mandare subito in gara la parte centrale. L’abbellimento e rinnovo della zona certamente avrebbe potuto avere un effetto di richiamo”.

Infine, altro tema è quello degli eventi e della loro programmazione. Collica afferma che, nonostante i molti soldi spesi per gli eventi, questi hanno richiamato gente solo per una o poche sere. L’ex sindaco afferma che sarebbe il caso di “pensare di organizzare anche qualcosa di strutturato che può far vivere davvero il centro per periodi più lunghi e non solo di sera, quando peraltro i negozi sono chiusi”. In questo senso, il riferimento è ad eventi come “festival, concorsi, mercati specifici, feste a tema, ecc.”.

Questo permetterebbe, come afferma Maria Teresa Collica, “anche di investire sul decoro e sulla mobilità, il tutto in collaborazione con gli operatori del posto, molti dei quali, non a caso, hanno fatto la scelta felice di consorziarsi”.

La riflessione conclusiva: “coniugare sviluppo e sostenibilità umana”

La riflessione conclusiva contiene un appello alla cittadinanza: