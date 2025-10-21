Tuttocapsule Barcellona Pozzo di Gotto: un anno di caffè, passione e qualità in Via Kennedy

Redazionale

È già trascorso un anno da quando, il 27 ottobre 2024, nel cuore di Barcellona Pozzo di Gotto, ha aperto le sue porte il punto vendita Tuttocapsule di Via Kennedy, 62, parte della più grande catena italiana specializzata nella vendita di caffè in capsule, cialde, grani e macinato.

Alla guida del negozio ci sono Giovanni Rugolo e Salvina Genovese, coppia nella vita e nel lavoro, che da anni portano avanti con passione la filosofia Tuttocapsule, già consolidata grazie al punto vendita di Terme Vigliatore, attivo da quasi sette anni e punto di riferimento per gli amanti del buon caffè in provincia di Messina.

La filosofia Tuttocapsule: qualità, consulenza e passione per il caffè

Il negozio Tuttocapsule di Barcellona Pozzo di Gotto non è un semplice punto vendita di caffè, ma un luogo dedicato alla scoperta dei migliori marchi di capsule e cialde.

L’obiettivo è offrire un’esperienza personalizzata, guidando ogni cliente nella scelta della miscela perfetta e nella cura della propria macchina da caffè.

Tra gli scaffali si possono trovare caffè di alta qualità, anche di marchi di nicchia, selezionati per offrire un aroma autentico e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Un anno di successi per Tuttocapsule Barcellona Pozzo di Gotto

A quasi un anno dall’apertura, il bilancio è più che positivo. La risposta dei clienti barcellonesi è stata entusiasta, con una crescita costante e un riconoscimento sempre maggiore della qualità, competenza e passione che contraddistinguono il team di Tuttocapsule.

Evento speciale: sconti del 50% il 25 ottobre 2025

Per festeggiare il primo anniversario, sabato 25 ottobre 2025, dalle 18:00 alle 20:00, il negozio Tuttocapsule di Via Kennedy 62 – Barcellona Pozzo di Gotto invita tutti gli appassionati del buon caffè a un evento imperdibile.

Durante la serata saranno disponibili sconti del 50% su una selezione di caffè e macchine da caffè, fino a esaurimento scorte.

Un’occasione perfetta per scoprire nuove miscele, approfittare delle offerte speciali e festeggiare insieme un anno di successi.

Dove?

Tuttocapsule Barcellona Pozzo di Gotto

Via Kennedy, 62 – Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Sabato 25 ottobre 2025 – dalle 18:00 alle 20:00

Scopri il mondo del caffè in capsule, cialde e grani di alta qualità