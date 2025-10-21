Orari e modalità di accesso al Cimitero Comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti

L’Amministrazione Comunale, tramite un comunicato, ha reso noti il gli orari e le modalità di accesso al Cimitero Comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti.

Dato il maggiore afflusso di visitatori, saranno consentiti solo gli accessi pedonali, sia dall’ingresso principale che dal lato Zigari. Inoltre, dal 25 ottobre al 4 novembre, non sarà approvato l’accesso per le ditte addette ai lavori e potranno essere svolte solo le attività di tumulazione.

Dal lato San Paolo, gli utenti potranno accedere solo nei giorni di sabato e festivi e sarà vietato l’accesso, dal 20 ottobre al 10 novembre, a tutte le autovetture private autorizzate, anche se munite di pass per diversamente abili.

Orari apertura cancello principale

Da ottobre a febbraio: 08:00-17:00

Marzo, aprile e settembre: 08:00-18:00

Maggio e agosto: 08:00-18:30

Giugno e luglio: 08:00-19:00

Giorni festivi: 08:00-13:00

Orari apertura cancello secondario lato Zigari

Apertura ore 08:30 e chiusura 30 minuti prima dell’orario indicato. In caso di pioggia e/o condizioni metereologiche avverse resterà chiuso, causa passaggio Saia Zigari.

Orari apertura cancello secondario lato San Paolo

Apertura ore 08:30 e chiusura 30 minuti prima dell’orario indicato. Il passaggio pedonale sarà autorizzato esclusivamente sabato, domenica e festivi.