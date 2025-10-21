Mazzarrà S.A., Pietrafitta: “Fiducia nella Commissione Prefettizia e nella Magistratura”

In riferimento alla notizia sull’insediamento di una Commissione Prefettizia e sull’avvio del relativo accesso agli atti presso il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, il sindaco Carmelo Pietrafitta ha diffuso una nota ufficiale in cui ribadisce la propria piena collaborazione e fiducia nelle istituzioni coinvolte.

“In qualità di Sindaco del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea – dichiara Pietrafitta – esprimo la mia fiducia nell’operato dei professionisti chiamati ad esaminare la situazione amministrativa nei due mandati delle Giunte da me presiedute. La stessa fiducia che, fin dal primo momento, ho sempre riposto nella Magistratura, certo di avere adempiuto al mio dovere sempre con scrupolo e coscienza, lontano anni luce da qualsiasi condizionamento.”

Il primo cittadino sottolinea inoltre che l’Amministrazione comunale continuerà a operare nell’interesse della comunità, assicurando trasparenza e correttezza amministrativa.

“Continuerò a lavorare – prosegue Pietrafitta – nell’interesse dei miei concittadini, consapevole che il tempo sarà galantuomo e che verrà accertata la piena regolarità degli atti posti in essere da questa Amministrazione, dal Consiglio Comunale e dai dipendenti.”

Conclude il sindaco: