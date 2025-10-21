Mazzarrà S.A.: inviata Commissione prefettizia di accesso agli atti

La Prefettura di Messina ha disposto l’invio di una Commissione prefettizia di accesso agli atti al Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, guidato dal sindaco Carmelo Pietrafitta. La decisione arriva dopo le recenti inchieste giudiziarie che hanno coinvolto il primo cittadino e alcuni suoi collaboratori.

Le indagini sul sindaco Pietrafitta e le accuse di corruzione

Il sindaco Pietrafitta, docente presso l’Istituto “Impallomeni” di Milazzo, era già stato rinviato a giudizio nel maggio scorso per gestione illecita di rifiuti, inquinamento ambientale, avvelenamento delle acque e disastro ambientale. L’indagine è nata dalle dichiarazioni e dalle registrazioni dell’imprenditore Antonino Giardina, che avrebbe documentato la consegna di presunte tangenti legate ad appalti pubblici nel territorio comunale.

Coinvolto anche Pippo Di Natale, esperto del sindaco e originario di Novara di Sicilia. Le accuse hanno scosso profondamente la politica locale, riaccendendo i riflettori sulla gestione dei rifiuti e sui finanziamenti ricevuti dal Comune. Una vicenda che ha visto anche il Sindaco Pietrafitta e l’esperto Di Natale rispondere pubblicamente.

La decisione della Prefettura e i componenti della Commissione

La Prefetta di Messina, Cosima Di Stani ha firmato il decreto di nomina della Commissione d’accesso, autorizzata dal Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di verificare eventuali condizionamenti mafiosi nelle attività amministrative e negli atti deliberativi del Comune.

La Commissione è composta da:

Carmelo Musolino , dirigente prefettizio;

Colonnello Vincenzo Letizia , capo della DIA di Messina;

Dottoressa Maria Cacciola, funzionaria dell’Ufficio Territoriale del Governo.

Il gruppo potrà contare anche sul supporto operativo delle forze di polizia. Al termine dei lavori, sarà redatta una relazione da trasmettere alla Prefettura per valutare se sussistano elementi di infiltrazione mafiosa riconducibili al clan dei cosiddetti “mazzarroti”, storicamente legati al gruppo barcellonese.

Verifiche sugli amministratori e sugli uffici comunali

L’indagine prefettizia riguarderà non solo gli atti amministrativi, ma anche i requisiti e le posizioni del personale in servizio negli uffici tecnici e di ragioneria, nonché dei membri della giunta comunale, tra cui:

il vicesindaco Giuseppe Coppolino , detto Pino, infermiere e vivaista;

l’assessore Ester Perdichizzi , figlia dell’ex tecnico comunale Franco Perdichizzi;

l’assessore Nuccio Mandanici, esperto di bilanci.

Saranno oggetto di verifica anche il presidente e la vice-presidente del Consiglio comunale, insieme ai consiglieri in carica.

Al centro la questione discarica e i fondi regionali

Fulcro delle indagini resta la discarica di contrada Zuppà, più volte al centro di inchieste e controversie. Secondo quanto denunciato da vari esponenti politici regionali – tra cui Pino Galluzzo, Antonino Germanà e Ismaele La Vardera – l’amministrazione Pietrafitta avrebbe ricevuto oltre 57 milioni di euro di fondi regionali negli ultimi cinque anni, destinati alla gestione della discarica e a diversi appalti pubblici.

Recenti attentati incendiari alla stessa discarica hanno contribuito ad alimentare il clima di tensione, spingendo la Regione Siciliana ad accelerare l’erogazione di nuovi finanziamenti per la messa in sicurezza dell’area.

Con l’arrivo della Commissione prefettizia, si apre ora una fase delicata per il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea. L’obiettivo sarà chiarire se e in quale misura la criminalità organizzata abbia influenzato le decisioni amministrative dell’ente guidato da Pietrafitta. I risultati dell’indagine saranno decisivi per stabilire l’eventuale scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.