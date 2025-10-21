Giardini Naxos, ventenne arrestato dai Carabinieri per rapina aggravata

Un 20enne di Giardini Naxos, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato questa mattina in quanto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso ai danni di un 24enne.

Il provvedimento della misura cautelare degli arresti domiciliari è scaturito da un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Taormina, dalla quale si evince che la rapina sarebbe stata commessa sul lungomare di Giardini Naxos nella nottata del 24 settembre 2024.

Inoltre, le indagini hanno permesso di constatare che l’indagato avrebbe aggredito la vittima con calci e pugni, facendola cadere a terra e rovistando nelle sue tasche, dalle quali avrebbe sottratto un cellulare, un orologio, un portafoglio e due dosi di cocaina.

A consentire all’Autorità Giudiziaria l’adozione della misura cautelare nei confronti del sospettato sono stati: la gravità dell’episodio contestato e la violenza della condotta assunta, il pericolo di inquinamento delle prove e il concreto rischio di reiterazione del reato.