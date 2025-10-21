Barcellona: conto alla rovescia per la crescita dell’area commerciale in via Filicudi. Il sindaco Calabrò: “Da area abbandonata a nuovo polo commerciale”

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’apertura del McDonald’s in via Filicudi, a Barcellona Pozzo di Gotto. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Pinuccio Calabrò, che in un post sui social ha celebrato l’imminente inaugurazione del fast food più famoso del mondo come simbolo della rinascita urbana e commerciale della zona.

Un progetto di riqualificazione e sviluppo urbano

“Via Filicudi era per anni il simbolo dell’abbandono – scrive Calabrò – una strada malconcia, parcheggi dimenticati e una piazzetta che nessuno ricordava più”.

Oggi, grazie a nuove sinergie pubblico-private, l’area è stata completamente trasformata: strade e parcheggi riqualificati, una piazzetta restituita alla comunità e una nuova area giochi per bambini, donata dal Gruppo Arena.

Il sindaco sottolinea che l’intervento è stato realizzato a costo zero per la città, grazie a convenzioni e accordi di sponsorizzazione con McDonald’s e con lo stesso Gruppo Arena, attore già protagonista del rilancio commerciale della zona.

Un “Parco Commerciale” tutto barcellonese

L’arrivo di McDonald’s rappresenta, secondo il primo cittadino, il primo passo verso la nascita del Parco Commerciale di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Per noi non è solo l’arrivo del panino più famoso del mondo – ha dichiarato Calabrò – ma l’avvio ufficiale del nostro vero Parco Commerciale, un segnale concreto di crescita e modernità per la città“.

Benefici per il territorio e nuovi posti di lavoro

Oltre alla riqualificazione urbanistica, l’apertura del nuovo punto vendita porterà nuove opportunità occupazionali per giovani e residenti del territorio. Il sindaco ha voluto rimarcare come questo progetto rappresenti un modello di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, capace di generare valore sociale, economico e ambientale per la comunità.

Un segnale di rilancio per Barcellona P.G.

L’amministrazione comunale punta ora a completare il progetto con l’avvio del mercato di quartiere e nuove attività commerciali che daranno vita a un polo di attrazione per residenti e visitatori.

Via Filicudi si prepara dunque a diventare uno dei nuovi punti di riferimento economici e sociali di Barcellona Pozzo di Gotto.