18 e 19 ottobre: due giornate da ricordare per la Città di Milazzo

Weekend da ricordare per la Città di Milazzo: il 18 e il 19 ottobre si sono infatti svolti due convegni, uno incentrato sulla figura di Norberto Bobbio e l’altro riguardante il libro “Critica della ragione bellica” del professor Tommaso Greco.

Il 18 ottobre, una sala di piano nobile di Palazzo D’Amico colma di cittadini ha assistito con attenzione e interesse al convegno sulla figura di Norberto Bobbio. Il pubblico ha avuto l’opportunità di seguire la sobria cerimonia del Premio “Cittadino Semplice” conferito, appunto, al grande filosofo del diritto italiano.

Introdotti dai saluti istituzionali dell’Assessora alla Cultura del Comune di Milazzo, Lydia Russo e moderati da Alessio Pracanica, gli interventi della prof.ssa Novarese, di Amico Dolci, dei professori Tommaso Greco e Peppino Ortoleva, hanno descritto nel migliore dei modi la figura di Norberto Bobbio.

Commovente anche l’intervento finale del figlio di Bobbio, Andrea, che ha raccontato in maniera profonda ed il rapporto con il padre.

19 ottobre: presentato il libro “Critica della ragione bellica”

Il 19 ottobre invece, i cittadini hanno seguito con attenzione il dialogo tra Alessio Pracanica e il professor Tommaso Greco proprio sul libro di quest’ultimo, dal titolo “Critica della ragione bellica”.

È stato proprio l’autore a desiderare fortemente che la “prima” del libro fosse presentata a Milazzo dall’Associazione “Città Invisibili”, che ha organizzato l’evento con la sezione ANPI in una collaborazione culturale sincera.

Un argomento di pregnante attualità che ha dato vari spunti di riflessione e ha prodotto un interessante dibattito con il pubblico che, scevro da posizioni pretestuose e preconfezionate, ha posto sincere domande.