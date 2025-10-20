Sicilia, l’abbandono non è destino: l’analisi di Amedeo Gitto (PSI) e le proposte per fermare l’esodo dei giovani

Ogni anno migliaia di giovani lasciano la Sicilia, portando con sé sogni, competenze e speranze. Un’emorragia silenziosa che svuota paesi e città, lasciando dietro sé scuole chiuse, cortili deserti e un’economia sempre più fragile. È questa la fotografia drammatica tracciata da Vicky Amendolia (SD Socialdemocrazia) e Letterio Grasso (Azione) nel documento “Sicilia. L’abbandono: una fuga che non è destino”, che denuncia l’assenza di una strategia politica capace di restituire futuro e dignità alle nuove generazioni. Secondo i dati ISTAT e INPS, tra il 2023 e il 2024 oltre 30.000 siciliani hanno lasciato l’isola, e quasi la metà dei lavoratori è impiegata a tempo parziale. La disoccupazione giovanile supera il 36%, mentre il tasso dei NEET — giovani che non studiano né lavorano — sfiora il 45%, il più alto d’Italia. Una crisi che non è solo economica, ma culturale e civile. Carlo Bramanti, dell’Assemblea nazionale di Ora!, sottolinea come “oltre il 50% della popolazione siciliana non vada oltre la terza media” e chiede interventi urgenti contro la dispersione scolastica e per l’inclusione dei giovani in difficoltà.

Per Salvo Presti (+Europa), ex assessore alla Cultura di Milazzo, “la gestione del PNRR è stata trattata come un bancomat politico, senza visione strategica. La fuga dei giovani è la prova del fallimento di una politica che ha dimenticato scuola, lavoro e cultura”.

Ma è Amedeo Gitto, segretario provinciale del PSI, a lanciare l’allarme più accorato su Messina e Barcellona Pozzo di Gotto:

“Ogni anno centinaia di ragazzi partono in silenzio, lasciando comunità che si svuotano lentamente. Non è solo una questione economica: è la fine di un tessuto sociale che un tempo teneva insieme scuola, lavoro, relazioni e senso di appartenenza. La politica deve tornare a essere prossimità, non apparato: presenza reale nei quartieri, nei centri giovanili, nelle scuole. Bisogna rimettere al centro il valore del lavoro e della comunità, restituendo fiducia a chi non ne ha più.”

Le parole di Gitto rappresentano il cuore del dibattito su una Sicilia che rischia di trasformarsi in una terra di partenze senza ritorno. L’esponente socialista invoca una “rigenerazione sociale profonda” per evitare che città come Barcellona Pozzo di Gotto diventino solo “luoghi della memoria, e non del futuro”.

Il documento conclude con una serie di proposte concrete: incentivi per le imprese che assumono giovani under 35 a tempo indeterminato, un patto tra università, ITS e aziende locali, infrastrutture moderne per collegare la Sicilia al Mediterraneo e un sistema di monitoraggio trasparente sulla spesa pubblica.

Un appello forte, quello dei promotori di “Ambiti di Percorso Comune”, per una Sicilia che torni a credere nei propri giovani, trasformando la nostalgia in progetto e la memoria in futuro.