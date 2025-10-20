Oltre un secolo di fedeltà: i Carabinieri celebrano i 104 anni dell’Appuntato Antonino Mazzone

Nei giorni scorsi, a Capo d’Orlando (ME), l’Appuntato dei Carabinieri in congedo Antonino Mazzone, nato nel 1921, ha festeggiato il suo 104° compleanno, circondato da amici e parenti.

Per l’occasione, non è mancata la vicinanza dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e della Compagnia di Sant’Agata di Militello, che hanno omaggiato Antonino con una torta decorata con l’emblema dell’Arma, condividendo con lui il momento in cui ha simbolicamente spento le sue 104 candeline.

Durante l’evento, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina, Colonnello Lucio Arcidiacono, insieme al Comandante della Compagnia di Sant’Agata di Militello, Maggiore Maurizio Blasa, ha donato all’Appuntato Mazzone una giberna di cristallo, accompagnata da una lettera di auguri inviata dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.

Il veterano, visibilmente emozionato, ha ricordato con lucidità e simpatia alcuni aneddoti del proprio servizio nell’Arma, in particolare gli anni trascorsi a Palermo presso la Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale, facendo parte del pool del Giudice Rocco Chinnici.

Il Colonnello Arcidiacono ha sottolineato come l’Appuntato Mazzone, grazie alla sua energia e lucidità straordinarie, rappresenti un prezioso patrimonio di memoria e valori per l’Arma dei Carabinieri, diventando un esempio per tutte le generazioni di giovani militari.