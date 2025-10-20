Milazzo, arrestato pusher 43enne: ha tentato di disfarsi della droga alla vista dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta nel corso di un controllo notturno del territorio, effettuato dalla Sezione Radiomobile dell’Arma. Durante il servizio, i militari hanno notato il sospettato mentre preparava una dose di droga.

Alla vista della pattuglia, l’uomo ha cercato di fuggire e nascondersi in un condominio, tentando di disfarsi di un involucro lanciandolo da una finestra. I Carabinieri lo hanno però bloccato e recuperato l’oggetto.

Sequestrati oltre 100 grammi di hashish e denaro contante

L’involucro recuperato conteneva più di 100 grammi di hashish. Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di:

circa 10 grammi aggiuntivi della stessa sostanza stupefacente;

aggiuntivi della stessa sostanza stupefacente; un coltello a serramanico con residui di droga;

con residui di droga; 260 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 43enne è stato quindi condotto in caserma, dichiarato in arresto e successivamente posto ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Intensificati i controlli antidroga a Milazzo

L’arresto rientra in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti messa in atto dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo. Le attività vengono svolte in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal Procuratore Giuseppe Verzera, per monitorare e reprimere il traffico di droga sul territorio tirrenico messinese.