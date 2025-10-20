Lotta contro le amputazioni: nasce la rete Tirrenico-Nebroidea del piede diabetico a Patti

Nasce a Patti la rete Tirrenico-Nebroidea del piede diabetico, un progetto che unisce le competenze dell’Emodinamica e della Chirurgia Vascolare dell’Ospedale “Barone Romeo”. L’obiettivo è ridurre il numero di amputazioni degli arti inferiori attraverso una gestione multidisciplinare e territoriale della malattia.

Il prossimo 25 ottobre, presso l’Hotel Terre di Eolo a Patti, si terrà il corso “Ischemia critica d’arto e piede diabetico”, promosso dai dottori Salvatore Garibaldi e Salvatore Barbera, rispettivamente direttori dei due reparti. L’incontro rappresenta un passo importante per la creazione di una rete di professionisti dedicati alla prevenzione e cura del piede diabetico.

Cos’è l’ischemia critica d’arto e come si manifesta

L’ischemia critica cronica degli arti inferiori, associata al diabete mellito e alla compromissione dell’integrità del piede, definisce il cosiddetto “piede diabetico”.

Si manifesta con dolore, ulcerazioni o gangrene che compromettono la mobilità e la qualità della vita del paziente. In assenza di cure tempestive, la patologia può evolvere fino all’amputazione o, nei casi più gravi, alla morte.

Questa condizione, spesso sottovalutata, presenta tassi di mortalità simili a quelli di alcune malattie oncologiche, motivo per cui è considerata una patologia tempo-dipendente.

Dati allarmanti e necessità di prevenzione

Ogni 20 secondi nel mondo un arto viene amputato a causa del diabete.

In Sicilia e in Italia, il numero di amputazioni resta elevato a causa di:

scarsa prevenzione dei fattori di rischio cardiovascolari ;

; carenze igienico-sanitarie ;

; ritardi nella diagnosi e nella cura delle lesioni cutanee;

delle lesioni cutanee; insufficiente rivascolarizzazione arteriosa.

Ridurre le amputazioni è possibile solo attraverso una rete sanitaria integrata, in grado di intercettare precocemente i pazienti e garantire un follow-up continuo anche dopo le prime cure.

Il ruolo della rivascolarizzazione percutanea

La rivascolarizzazione percutanea (angioplastica) delle arterie della gamba e del piede, eseguita nei laboratori di Emodinamica, rappresenta un intervento salvavita nei casi di ischemia critica.

Grazie a queste tecniche, è possibile ripristinare il flusso sanguigno e favorire la guarigione delle ulcere cutanee, evitando o limitando amputazioni estese.

Un trattamento tempestivo migliora non solo la prognosi e la qualità di vita del paziente, ma comporta anche benefici economici per il Sistema Sanitario Regionale.

Collaborazione e ricerca: la forza della rete Tirrenico-Nebroidea

Nessun singolo reparto può affrontare da solo una patologia così complessa: solo la collaborazione tra specialisti può generare risultati concreti.

Il corso di Patti, patrocinato dall’ASP di Messina e presenziato dal Direttore Generale dott. Giuseppe Cuccì, vedrà la partecipazione del dott. Roberto Ferraresi, esperto internazionale nella rivascolarizzazione del piede diabetico, membro del comitato scientifico e relatore dell’evento.