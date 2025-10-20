Antonino Genovese al NEROMA Noir Festival 2025

Il 17 ottobre 2025, presso la Libreria Libraccio di via Nazionale, lo scrittore Antonino Genovese è stato tra i protagonisti dell’ottava edizione del NEROMA Noir Festival, la rassegna dedicata alla narrativa nera e al crime contemporaneo, ideata e diretta da Fabio Mundadori e Chiara De Magistris.

Un dialogo sul lato oscuro del noir

In dialogo con la scrittrice Barbara Perna, Genovese ha affascinato il pubblico con una riflessione intensa sulle ombre del noir, sulle fragilità dei personaggi e su quel silenzio narrativo che si diffonde come il male lungo il corpo del romanzo. Un incontro profondo e ricco di suggestioni psicologiche e letterarie, che ha confermato la capacità dell’autore barcellonese di esplorare l’animo umano con una voce autentica e riconoscibile.

Un successo di pubblico e di critica

La grande partecipazione di lettori e appassionati ha dimostrato il crescente interesse verso le opere di Genovese, dando vita a un dialogo partecipato e coinvolgente. Domande, riflessioni e applausi hanno scandito l’incontro, sottolineando la capacità dello scrittore di intrecciare tensione narrativa e introspezione psicologica.

Il NEROMA Noir Festival, punto di riferimento per il noir italiano

Giunto alla sua ottava edizione, il NEROMA Noir Festival si conferma un evento di riferimento per chi ama il noir italiano, capace di mettere in dialogo autori affermati e nuove voci del genere.

Un laboratorio di idee e narrazioni che continua a rinnovarsi, offrendo ogni anno spunti e prospettive sul crime contemporaneo e sull’evoluzione della letteratura di genere.