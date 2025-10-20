All’oratorio FMA, la seconda edizione del Festival di Comunità ARCoIRIS

Dopo il successo della prima edizione, torna a Barcellona Pozzo di Gotto il Festival di Comunità A.R.Co.I.R.I.S., un evento che mette al centro bambini e bambine, con due giornate di incontri, laboratori e momenti di confronto dedicati ai temi di fragilità, educazione e comunità. Organizzato all’Oratorio F.M.A. Casa della Fanciulla (via Regina Margherita 22, ingresso da via Manganelli 4) il 24 e 25 ottobre, il festival rappresenta un importante spazio di dialogo e partecipazione tra scuole, enti del territorio, educatori e cittadini.

Un festival per costruire comunità educanti

Il progetto A.R.Co.I.R.I.S. (Attori in Rete per una Comunità Inclusiva che Riduca l’Isolamento Sociale) nasce con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa minorile, promuovendo una cultura dell’inclusione e della condivisione. Durante la seconda annualità, il percorso ha coinvolto attivamente scuole, educatori, operatori e famiglie in assemblee pubbliche, conferenze e laboratori formativi. Il Festival di Comunità diventa così un’occasione per restituire alla città il lavoro svolto e per rafforzare i legami sociali attraverso esperienze educative condivise.

Ospiti d’eccezione

Arricchiscono il programma personalità di rilievo del panorama culturale ed educativo:

Andrea Sposari , street artist barcellonese di fama internazionale

, street artist barcellonese di fama internazionale Mareme Cisse, chef senegalese pluripremiata e ambasciatrice Slow Food, che presenterà il suo libro “Sogni di zenzero” (Slow Food Editore).

Programma del Festival di Comunità A.R.Co.I.R.I.S. 2024

Venerdì 24 ottobre

Ore 15.00 – Accoglienza e registrazione

Ore 15.30 – Conferenza “La città dei bambini”, con videointerviste di Nunzio Gringeri

Ore 17.30 – Laboratorio World Café: “Quello che va e quello che non va in città”

Ore 18.00 – Animazioni musicali

Sabato 25 ottobre

Ore 9.30 – Laboratorio World Café: “Il lavoro educativo dell’inclusione”

Ore 10.30-12.30 – Animazioni artistiche e creative

Ore 11.00 – Seminario “Imparo a diventare me stesso come te”, con videointerviste di Nunzio Gringeri

Ore 11.00 – Animazioni “La città dei bambini”

Ore 15.00 – Assemblea “Io e tu un mondo”

Ore 17.00 – Spazio libri a cura di Booq Bibliofficina di Quartiere

Ore 18.00 – Laboratorio di sartoria sociale con Faburama Ceesay Kanö

Ore 19.00 – Incontro “Sogni di zenzero” con Mareme Cisse (Slow Food Editore)

Un progetto per contrastare la povertà educativa minorile

A.R.Co.I.R.I.S. è un progetto selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo Italiano, con l’obiettivo di sostenere interventi che rimuovano gli ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono ai minori la piena fruizione dei percorsi educativi. L’evento è promosso in sinergia dalle associazioni partner: Cooperativa Sociale Utopia, Associazione Ossidi di Ferro, Associazione Vivi Don Bosco, Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, e gli Istituti comprensivi Capuana, Balotta, D’Alcontres, Bastiano Genovese e Foscolo.

Per informazioni: www.conibambini.org