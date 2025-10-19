San Filippo del Mela al centro dell’Europa: gemellaggio con Spagna, Portogallo, Ungheria, Bulgaria e Malta per la sostenibilità ambientale

Il Comune di San Filippo del Mela è diventato per una settimana il cuore pulsante del dialogo europeo sulla sostenibilità ambientale, ospitando delegazioni provenienti da Spagna, Portogallo, Ungheria, Bulgaria e Malta nell’ambito del progetto internazionale “Think Green – Be Green. Together for a Healthier Environment”.

Dal 7 al 12 ottobre, la cittadina messinese ha accolto circa quaranta partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprese e associazioni nell’ambito del programma europeo CERV 2021–2027 (Citizens, Equality, Rights and Values), azione “Gemellaggio tra Città”.

Durante la cerimonia conclusiva, ospitata nello storico agriturismo Fontanelle di Archi, è stato ufficialmente siglato il Patto di Fratellanza tra le città partner, consolidando una rete di collaborazione internazionale volta a promuovere politiche comuni per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile.

“San Filippo del Mela è stata al centro dell’Europa per una settimana – ha dichiarato il sindaco Gianni Pino –. È stato un arricchimento reciproco, che ci ha permesso di confrontarci con realtà europee diverse e di programmare insieme nuove strategie in linea con il Green Deal europeo”.

Nel corso della settimana, le delegazioni straniere hanno partecipato a incontri tematici, visite istituzionali e ambientali presso la Raffineria di Milazzo, gli impianti A2A e il parco fotovoltaico del centro commerciale Corolla, simboli di un territorio in transizione energetica.

Parallelamente, i partner europei hanno visitato anche luoghi di grande interesse storico e culturale, come il Castello di Milazzo, il Parco archeologico e la Basilica di Tindari, e il centro storico di Santa Lucia del Mela, scoprendo le eccellenze del comprensorio tirrenico.

Il vicesindaco Valentino Colosi ha sottolineato come “il gemellaggio abbia avuto un duplice valore: favorire il confronto sulle pratiche sostenibili nelle piccole realtà europee e, al tempo stesso, promuovere il territorio di San Filippo del Mela oltre i confini nazionali”.

A coronare la settimana di incontri, il grande successo dell’evento “Ciauru d’Autunnu”, che ha animato la frazione Olivarella dal 10 al 12 ottobre. Le vie e le piazze si sono trasformate in un grande palcoscenico di musica, arte e sapori d’autunno, con convegni sull’olio d’oliva, la Notte Bianca, esibizioni di Cecilia Gayle e Jo Squillo, e il Festival della Risata, con gli artisti Carlo Kaneba, Antonella Cirrone, Loredana Scalia e Andrea Barone.

“Ciauru d’Autunnu” ha rappresentato il perfetto connubio tra tradizione, cultura e sostenibilità, offrendo ai partner europei un’esperienza autentica di integrazione culturale e promozione territoriale.

Il prossimo appuntamento è già fissato per il mese di novembre, con la manifestazione “Ciauru Florovivaismo”, nuova tappa del calendario di eventi che conferma San Filippo del Mela come città protagonista nel dialogo europeo per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile.