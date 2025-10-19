L’IIS Medi celebra gli Erasmus Days 2025

L’IIS Medi di Barcellona Pozzo di Gotto ha rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con la celebrazione degli Erasmus Days 2025, rispondendo all’invito della Commissione Europea con due giornate dedicate ai valori fondanti dell’Unione: solidarietà, dialogo e diversità. L’evento, svoltosi il 15 e 16 ottobre, ha coinvolto studenti e docenti in un ricco programma di attività, trasformando i diversi plessi dell’istituto in veri e propri palcoscenici di scambio interculturale e partecipazione.

Il racconto dell’esperienza

La prima giornata, mercoledì 15 ottobre, è stata interamente dedicata agli studenti, protagonisti assoluti di numerosi eventi che si sono svolti in contemporanea nei plessi Valli, Palacultura, Castroreale e S. Antonino. Dalle 9 alle 11, aule magne e auditorium si sono animati di testimonianze, racconti di viaggio ed esibizioni musicali, creando un ponte ideale tra le varie esperienze Erasmus vissute dagli alunni.

Al Plesso Valli, gli studenti del Liceo Classico e Scientifico hanno ascoltato con interesse i racconti di Christian Famà (5AC), reduce da una mobilità a lungo termine in Ungheria, e dei compagni Anna Milone, Myriam Maio (5AC) e Lorenzo Genovese (5CS), che hanno condiviso la loro esperienza a Malmö, in Svezia. Le voci di Elena Giorgianni e Rita Munafò (5AC) hanno rievocato il soggiorno a Berlino, mentre Medea Torre (5AC) ha parlato della sua permanenza in Francia. A impreziosire l’iniziativa, la presenza di una delegazione di cinque docenti portoghesi ospiti dell’istituto per un’attività di job shadowing Erasmus+.

Presso il Palacultura, studenti del biennio e del triennio hanno raccontato le loro esperienze europee. Sul palco dell’auditorium, Domenico Calabrò (5DS) ha descritto il suo soggiorno in Svezia, Chiara Mirabile (4DS) ha parlato della mobilità in Ungheria, e Giada Genovese (5DS) ha emozionato il pubblico con il racconto della sua estate di formazione in Irlanda.

A Castroreale, la celebrazione ha assunto toni ancora più spettacolari, con danze e performance musicali che hanno fatto da cornice alla presentazione di progetti di respiro internazionale. Roberta Rappazzo (5ASU) ha illustrato il progetto NHSMUN, mentre la classe 4AU, guidata dalla docente referente Maria Domenica Terranova, ha presentato con orgoglio il progetto eTwinning “Our Digital Footprint”, recentemente premiato con il Quality Label nazionale.

Al Liceo Linguistico di S. Antonino, infine, le testimonianze di Rebecca Aliberto e Noemi Bello sulla loro esperienza in Francia, insieme al racconto di Giulia Saitta e della sua host student proveniente da Angers, hanno coinvolto ed emozionato studenti e docenti. La mattinata si è conclusa con attività di gruppo partecipate da tutte le classi.

Il 16 ottobre è stato invece dedicato al confronto tra docenti, con la quarta edizione del seminario “Raccontami di Erasmus”, tenutosi nell’Aula Magna del Plesso Valli. L’incontro formativo, finalizzato allo scambio di buone pratiche legate ai progetti Erasmus+ KA1, è stato aperto dall’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, prof. Filippo Neri Recupero. Sono intervenuti diversi insegnanti dell’IIS Medi e di altre scuole della provincia di Messina, che hanno condiviso esperienze di mobilità professionale vissute la scorsa estate.

L’evento e il suo valore

Tra i docenti del Medi che hanno partecipato ai programmi Erasmus, Maria Eva Russo, Daniela Coppolino, Annalisa Drago, Daniela Celi e Nunziato Farina hanno raccontato i percorsi di formazione su innovazione didattica, uso dell’intelligenza artificiale in classe, debate e metodologia CLIL, illustrandone obiettivi e risultati.

L’evento ha centrato pienamente il suo duplice obiettivo: da un lato, valorizzare i risultati del progetto Erasmus KA121, dall’altro ispirare nuovi partecipanti, dimostrando come le esperienze europee possano arricchire e trasformare il percorso personale e professionale di studenti e insegnanti.

Sotto la guida della Dirigente Scolastica prof.ssa Ester Elide Lemmo e della coordinatrice Erasmus prof.ssa Maria Anversa Grasso, l’IIS Medi di Barcellona P.G. si conferma una scuola dinamica, innovativa e fortemente proiettata verso l’Europa. La cooperazione internazionale, qui, non è solo un programma ma un vero valore educativo, che prepara studenti e docenti a diventare cittadini consapevoli e aperti al mondo.