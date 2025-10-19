Eletto il nuovo Presidente Rotary Club per l’anno rotariano 2027/2028: è l’avv. Lucia Caccamo

Il Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto ha eletto l’Avv. Lucia Caccamo come Presidente per l’anno rotariano 2027/2028, confermando la continuità di un percorso di crescita e rinnovamento nel segno del servizio rotariano e dell’impegno per la comunità. L’elezione è avvenuta il 14 ottobre 2025, durante l’assemblea dei soci presieduta dall’attuale presidente Nicolò Mazzeo, alla presenza in videoconferenza del Presidente eletto per il 2026/2027, Salvatore Scarpaci.

Nel corso dell’incontro, è stato approvato anche il nuovo Direttivo del Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto per l’anno rotariano 2026/2027, che sarà composto da:

Segretario di Club: Attilio Andriolo

Prefetto: Giovanna Benvegna

Co-prefetto: Loredana Mazzeo

Tesoriere: Carlo Iacono

Consiglieri: Francesco Caragliano, Francesco Giunta, Attilio Liga, Salvatore Miano, Filippo Munafò, Andrea Ravidà, Carmelo Ravidà, Corrado Rosina

L’assemblea ha quindi eletto all’unanimità Lucia Caccamo come futura presidente del club per il biennio 2027/2028. L’avvocata Caccamo, già Prefetto del Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto, è molto apprezzata per il suo impegno costante, la dedizione e la capacità di coinvolgere i soci nei progetti solidali del territorio.

Nel suo intervento di ringraziamento, la neo presidente eletta ha espresso entusiasmo e gratitudine per la fiducia ricevuta, definendo l’incarico “una nuova sfida” e sottolineando l’importanza di rafforzare la collaborazione tra i soci fondatori e le nuove generazioni rotariane.

La nomina di Lucia Caccamo si inserisce nel solco della tradizione del Rotary Club barcellonese, da sempre impegnato in iniziative di solidarietà, cultura e crescita sociale nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto e della provincia di Messina. L’obiettivo dichiarato è quello di continuare a costruire “ponti di continuità” all’interno del club, promuovendo progetti di valore in linea con il motto rotariano: “Uniti per fare del bene”.

Il Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto, parte integrante del Distretto 2110 Sicilia e Malta, conferma così la propria vocazione al servizio verso la comunità e alla formazione di leader etici, puntando su esperienze e professionalità diverse per dare nuova linfa ai valori rotariani di amicizia, integrità e solidarietà internazionale.