Brolo, assolti gli imputati nel processo per peculato e falsi in atto pubblico

Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale presieduta dalla dott.ssa Monica Marino e con a latere il dott. Andrea La Spada e il dott. Gianluca Corona, ha pronunciato sentenza di assoluzione per tutti gli imputati nel procedimento penale che vedeva coinvolti l’ex responsabile dell’area finanziaria del Comune di Brolo, Carmelo Arasi e altri tre coimputati: Antonio Traviglia, Vincenzo Pintaudi e Cesare Gambino.

L’accusa

I quattro erano accusati, a vario titolo, di peculato e falsi in atto pubblico, con l’ipotesi di essersi appropriati di somme di denaro indebitamente erogate dal Comune di Brolo in favore delle loro società o attività collegate.

Secondo la Procura della Repubblica di Patti, Arasi, in qualità di responsabile finanziario, avrebbe disposto mandati di pagamento con causali fittizie per oltre 260.000 euro, destinati a:

EURAGEA di Pintaudi (140.000 euro)

PROFAS Srl gestita da Traviglia (90.000 euro)

Cesare Gambino (33.000 euro)

Le fatture contestate riguardavano lavori pubblici mai eseguiti, secondo l’accusa. Il pubblico ministero aveva richiesto condanne severe: 5 anni e 2 mesi per Arasi e 4 anni e 1 mese per gli altri imputati.

La difesa

Tuttavia, in dibattimento, la difesa ha prevalso. Gli avvocati Fabio Marchetta e Pinuccio Calabrò per Arasi, Sabrina Ligato per Traviglia, Luciano Spurio per Pintaudi e Salvatore Cipriano per Gambino hanno dimostrato, con l’ausilio di consulenti tecnici, che le indagini della Guardia di Finanza non avevano considerato il caos finanziario della contabilità comunale di quegli anni.

In particolare, è emerso che il Comune di Brolo era solito:

Liquidare prestazioni risalenti a periodi precedenti senza aggiornare i registri contabili

Affidare lavori di somma urgenza senza seguire le procedure amministrative ordinarie

Le verifiche documentali hanno confermato che le ditte coinvolte avevano effettivamente eseguito lavori e servizi per l’ente, escludendo l’ipotesi di appropriazione indebita. Secondo il tribunale, le condotte contestate potevano configurare responsabilità erariali, ma non penali.

L’assoluzione

Per questi motivi, il Tribunale di Patti ha assolto tutti gli imputati “perché il fatto non sussiste”, chiudendo una vicenda giudiziaria che aveva suscitato clamore nel comprensorio brolese per anni.