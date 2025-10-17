Taormina, 43enne viola i domiciliari: arrestato dalla Polizia di Stato

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno condotto in carcere un 43enne taorminese in esecuzione di un decreto dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto la sospensione della detenzione domiciliare cui era sottoposto.

Secondo quanto accertato dai poliziotti del Commissariato di Taormina, infatti, l’uomo ha violato le prescrizioni della misura, allontanandosi dal proprio domicilio arbitrariamente.

Il 43enne non era in casa quando i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno effettuato le consuete verifiche; lo hanno rintracciato dopo aver perlustrato l’aerea limitrofa al domicilio.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sospesa la detenzione domiciliare, i poliziotti del Commissariato di Taormina lo hanno condotto in carcere, presso la casa circondariale Messina Gazzi.