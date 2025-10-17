Stella al Merito del Lavoro “alla memoria” per Angelo Catania, il diciannovenne caduto nel porto di Milazzo

Ventidue anni dopo la tragica scomparsa nel porto di Milazzo, a Angelo Catania viene conferita la Stella al Merito del Lavoro “alla memoria” . La cerimonia si è svolta oggi 17 ottobre presso il Palazzo del Quirinale. Il diciannovenne ragioniere, impiegato di una società messinese, perse la vita travolto da un muletto, in una disgrazia che ancora oggi pesa come un macigno sulla sua famiglia.

L’onorificenza come ricordo e monito

A distanza di oltre due decenni, la triste vicenda di Angelo torna in primo piano grazie al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha concesso l’alta onorificenza. La decorazione è stata voluta «per onorare e perpetuare il ricordo di un lavoratore caduto nel compimento del proprio dovere», come comunicato ai genitori.

L’onorificenza è stata consegnata ai familiari nel corso di una toccante cerimonia tenutasi al Palazzo del Quirinale il 17 ottobre 2025, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il ricordo del Presidente Mattarella

Durante il suo intervento per la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per l’anno 2025, il Presidente Mattarella ha espresso un pensiero di riconoscenza e un sentito omaggio ai familiari dei premiati “alla memoria”.

Il Capo dello Stato, parlando dell’importanza del lavoro come elemento fondante della nostra comunità e ribadendo il suo valore etico e civile, ha voluto dedicare un momento specifico al dramma delle vittime sul lavoro:

«Poc’anzi abbiamo consegnato Stelle alla memoria ai familiari di Angelo Catania, Maurizio Curti, Loris Nadali, caduti sul lavoro. Non ci stancheremo di ripeterlo: lavoro non può significare rischio di vita. Angelo, Maurizio, Loris, oggi dovrebbero essere qui, tra di noi.»

Le sue parole sottolineano la necessità ineludibile di garantire la sicurezza sul lavoro, un tema di cui i neo-premiati Maestri del Lavoro si fanno portavoce anche nelle scuole, per trasmettere ai giovani il valore autentico del lavoro come espressione della personalità e partecipazione alla vita della comunità.

La vicenda giudiziaria

Il conferimento dell’onorificenza giunge dopo un lungo e doloroso percorso giudiziario. Il processo per la morte di Angelo si è concluso in Appello con l’assoluzione di tutti gli indagati, ad eccezione della condanna del solo autista del muletto. Nonostante il tempo trascorso, il dolore per la perdita del diciannovenne resta immutato per la famiglia, che vede oggi nel riconoscimento un simbolo di memoria e di giustizia morale per il sacrificio di Angelo.

L’evento al Quirinale serve non solo a celebrare l’impegno professionale, la dedizione e la passione dei Maestri del Lavoro, ma soprattutto a mantenere viva la memoria di chi, come Angelo Catania, ha perso la vita svolgendo il proprio dovere, rinnovando l’appello a un futuro dove il lavoro sia sempre sinonimo di dignità e sicurezza.