Barcellona: aperte le adesioni per il Mercatino di Natale

L’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto annuncia ufficialmente l’apertura delle adesioni per il tradizionale Mercatino di Natale 2025, che si svolgerà dal 13 al 24 dicembre presso i Giardini Oasi, nel cuore della città.

Un evento che valorizza il commercio locale e la creatività artigianale

Il Mercatino di Natale di Barcellona Pozzo di Gotto rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio.

L’iniziativa si propone di offrire uno spazio suggestivo e accogliente in cui hobbisti, artigiani, pasticceri, venditori di oggettistica e commercianti locali potranno esporre i propri prodotti, contribuendo a creare un’atmosfera magica e coinvolgente per tutta la comunità.

L’obiettivo è quello di valorizzare le eccellenze del territorio, incentivare il commercio locale e creare un luogo di incontro e condivisione per tutta la comunità, tra luci, decorazioni e profumi del Natale.

L’evento si terrà dal 13 al 24 dicembre 2025 ai Giardini Oasi di Barcellona Pozzo di Gotto, che per l’occasione saranno allestiti con addobbi, luminarie e stand tematici.

Come partecipare al Mercatino di Natale

Tutti gli interessati a partecipare come espositori possono presentare domanda di adesione o richiedere informazioni presso gli uffici SUAP del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto o telefonare al numero 090-9790707.

Le parole dell’Assessore Salvatore Coppolino