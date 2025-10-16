Lipari: ritrovato uomo scomparso qualche giorno fa

È stato ritrovato nelle scorse ore, in una zona costiera impervia dell’isola di Lipari, il corpo senza vita di un uomo. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi del ragazzo scomparso nei giorni scorsi.

La localizzazione del cadavere è avvenuta grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lipari, appartenenti al Comando provinciale di Messina, impegnati da diversi giorni nelle operazioni di ricerca.

Le attività sono state coordinate dai Carabinieri, che hanno operato in stretta collaborazione con il personale dei Vigili del Fuoco. Il recupero della salma è stato effettuato dai militari dell’Arma, mentre la localizzazione del punto esatto dove si trovava il corpo è stata possibile grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco presenti sul posto.

L’intervento si è svolto con massima tempestività e professionalità, in un’area particolarmente difficile da raggiungere a causa delle condizioni ambientali complesse e del terreno impervio.

Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire l’identità della vittima e le cause del decesso.

Seguiranno aggiornamenti.