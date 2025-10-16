L’artista barcellonese Alessio Barchitta vince il premio “Giovan Battista Calapai”: l’intervista

L’artista barcellonese Alessio Barchitta ha conseguito il prestigioso Premio “Giovan Battista Calapai”, ottenendo un riconoscimento di 1.200 euro, una pubblicazione A-HEAD Edizioni dedicata al suo lavoro, un’opera concessa da Barbara Salvucci e la partecipazione al progetto 3500 cm2 a cura di Lorenzo Benedetti.

In merito alla vittoria del Premio, abbiamo intervistato l’artista:

D: Cosa significa per lei aver conseguito il prestigioso premio “Giovan Battista Calapai”?

R: “Ricevere il Premio “Giovan Battista Calapai” rappresenta per me un riconoscimento profondo, non solo del mio percorso artistico, ma anche del valore che A-HEAD Project attribuisce alla ricerca come forma di conoscenza e cura. Sapere che una giuria di grande prestigio ha scelto di valorizzare il mio lavoro – frutto di anni di sperimentazione, rigore e dedizione – mi riempie di gratitudine. C’è infine una coincidenza che sento particolarmente significativa: Giovan Battista Calapai, a cui il premio è intitolato, era originario di Messina. Dunque ricevere questo premio come artista siciliano ha per me un valore simbolico profondo, segno di continuità e rinascita per un territorio che spesso vive l’arte contemporanea con fatica, ma anche con una straordinaria energia vitale.”

D: Nel 2017 consegue il diploma in Arti Visive presso l’Accademia di Belle Arti di Brera: com’è continuata la sua formazione da quel momento?

R: “La mia formazione, come quella di ogni artista, è un percorso continuo. Si nutre di ricerca: leggendo, dialogando con le persone, osservando il mondo, frequentando altri artisti e coltivando una curiosità costante e trasversale. Ho avuto anche l’opportunità di insegnare in un’Accademia di Belle Arti, esperienza che si è rivelata a sua volta formativa: il confronto con studenti e studentesse è stato un vero scambio reciproco. La ricerca non si interrompe mai: in ambito accademico assume una forma guidata e multidisciplinare, mentre al di fuori offre la libertà di concentrarsi su esigenze e percorsi più personali.”

D: Su cosa è incentrata la sua arte?

R: “Il mio lavoro è caratterizzato da una forte fluidità: varia nell’uso dei materiali e, di conseguenza, nell’estetica. Ciò che rimane costante è il metodo con cui affronto ogni nuovo progetto. Attraverso la mia pratica cerco di mettere in luce questioni spesso raccontate in modo ambiguo o distorto, dando voce a soggetti marginali o reietti. Mi interessa in particolare la macro-tematica della casa, intesa come spazio mutevole nel tempo, e più in generale quello stato di perenne smarrimento che attraversa le generazioni contemporanee. Un sentimento che nasce da un contesto storico capace di occultare il fallimento e di esibire solo il possibile. La realtà, tuttavia, è ben diversa: esiste uno scollamento profondo ed è proprio in quella frattura che il mio lavoro si inserisce. Mi muovo tra questi due poli, mettendo in discussione ogni certezza e invitando lo spettatore a riflettere, più che a cercare risposte.”

D: Quali sono i messaggi che vuole lanciare con le sue opere?

R: “Riflettere: è questo, prima di tutto, ciò che conta. Né l’artista né l’arte hanno il potere di salvare il mondo, ma possono – come ogni forma di comunicazione – aprire spazi di pensiero, generare nuove narrazioni, offrire prospettive inedite. Che si tratti di visioni profondamente radicate nel reale o di dimensioni oniriche, l’arte deve restituire un pensiero, un’emozione, un attrito. Può suscitare piacere o disgusto, empatia o rifiuto – ma deve comunque produrre una reazione, altrimenti resta un oggetto vuoto, privo di senso. Non ambisco a lanciare messaggi definitivi o verità compiute: ciò che mi interessa è aprire la possibilità dell’interrogativo, l’infinito orizzonte delle domande e delle vie possibili.”

Chi è Alessio Barchitta

Alessio Barchitta è un artista siciliano che vive e lavora tra Barcellona Pozzo di Gotto, sua città d’origine e Milano. Attraverso la sua arte vuole mettere in evidenza vicende che molto spesso non vengono raccontate in maniera chiara, con l’obiettivo di dar voce a soggetti più marginali.

Tra le sue opere più recenti vi è “Panacea”, una serie di tredici sculture ottenute da calchi della sua gamba destra in argilla bianca, spedite da Milano alla Sicilia via corriere e per questo arrivate a destinazione con fratture e mancanze. Restaurate con smaltatura verde, le gambe diventano oggetto di un processo curativo grazie all’ausilio di piante dalle proprietà lenitive, raccolte, essiccate e tritate dall’artista, applicate come composto ricostituente.