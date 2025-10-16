Il Lions Club di Barcellona P.G. organizza la “Notte Bianca della Prevenzione”

Barcellona si prepara ad accogliere un unico e importante appuntamento dedicato alla salute e alla prevenzione.

Sabato 18 ottobre, dalle ore 17 alle 23 ai Giardini Oasi, si terrà la “Notte Bianca della Prevenzione”, promossa dal Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto, in collaborazione con l’Asp di Messina, l’Amministrazione Comunale e numerose associazioni del territorio.

L’evento, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione sanitaria, offrendo l’opportunità di effettuare screening medici gratuiti in diverse specialità.

L’iniziativa si avvale della preziosa collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Barcellona P.G., AVIS Barcellona PG, ADMO Sicilia, Pro Loco “A. Manganaro” e FASTED Messina. L’evento è patrocinato dall’Ordine dei Medici di Messina e dal Centro Regionale Trapianti per la Sicilia. Rientra nel protocollo d’intesa tra l’Assessorato Regionale alla Salute e il Distretto Lions 108 YB Sicilia.

Le prenotazioni potranno essere effettuate ai numeri 377 3700452 oppure 377 3162207 dalle ore 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:00.

Gli screening disponibili

Durante la serata sarà possibile sottoporsi a mammografia (per donne tra i 50 e i 69 anni) e accedere a controlli di ginecologia (Pap Test e HPV Test per donne dai 25 ai 64 anni), cardiologia, endocrinologia, diabetologia, nutrizione, dermatologia, prevenzione dell’Alzheimer, salute orale e vista. Fino alle ore 20 sarà inoltre possibile ritirare il kit per l’esecuzione del test del sangue occulto nelle feci, utile per la prevenzione del tumore al colon retto.