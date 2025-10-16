Giornata Ex Allievi – Ex Allieve, sabato 25 ottobre presso Oratorio Salesiano via Don Bosco

Sabato 25 ottobre 2025, a partire dalle ore 18 presso la Cappella dell’Oratorio Salesiano via Don Bosco, si svolgerà la Giornata Ex Allievi – Ex Allieve alla quale prenderanno parte: l’Oratorio Salesiano “San Michele Arcangelo” e l’Istituto F.M.A. “Nicolaci Bonomo”.
Durante la giornata sarà inoltre consegnata la targa commemorativa al compianto Direttore di 24live, Giuseppe Puliafito.
Il programma
- Ore 18:00: Saluti Istituzionali
- Ore 18:15: Tema “Gli ex allievi/e presenti sul territorio e nel sociale”. Relatore Felice Spinella
- Ore 19:00: Consegna Pergamena di merito Ex Allievi/e defunti, modelli di impegno cristiano e salesiano: Ex allievo D. Bosco Giuseppe Raffa ed Ex allieva F.M.A. Trapani Maria
- Ore 19:30: Cerimonia consegna targhe in memoria ExAllievi/e iscritti e deceduti nel periodo Novembre 2024 – Ottobre 2025; Ex Allievi D. Bosco: Buemi Francesco, Crinò Carmelo, Cutugno Vittorio, Puliafito Giuseppe, Siracusa Vito; Ex Allieve FMA: Cattafi Grazia, Torre Grazia
- Ore 20:30: Incontro Conviviale presso Pizzeria “Fuoco Lento”, via G. La Pira 24 Barcellona P.G.; menù libero con pagamento alla romana (quote in parti uguali). Adesione entro giovedì 23 ottobre.