A Barcellona Pozzo di Gotto la VII edizione del Premio “CIVITAS Europa”

Domenica 26 ottobre 2025, presso il Parco “Giuseppe La Rosa”, a partire dalle ore 16:00, si terrà la VII edizione del Premio “CIVITAS Europa” organizzato da “SICILIA OCCIDENTE” di Mario Alizzi con il patrocinio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il Premio, ideato per la prima volta nel 2018, mira a risaltare le personalità del territorio che si siano distinte in vari campi e settori in Italia e all’estero, dando lustro alla nostra comunità e alla Terra di Sicilia.

Come ogni edizione, il Premio è caratterizzato dalla presenza dei “Premi Speciali”, quali il giornalista e scrittore barcellonese Melo Freni, il principe del Foro non solo di Catania, Avvocato Enzo Tarantino, l’artista, scrittore e poeta barcellonese Emilio Isgrò, Padre Alessio, Archimandrita della Chiesa Greco-Ortodossa in Italia, Bartolo Cattafi, Carmelo Aliberti, scrittore e poeta di livello nazionale, Enzo Buscemi, e l’ormai famoso Coro Lirico Siciliano.

Il ringraziamento di Mario Alizzi ai “Premi Speciali”