Terme Vigliatore, dissesto finanziario: l’O.S.L. definisce le modalità operative

A pochi mesi dal suo insediamento, avvenuto il 31 marzo 2025, l’Organismo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) del Comune di Terme Vigliatore, nominato con D.P.R. del 14 marzo 2025, compie un passo decisivo verso il risanamento finanziario dell’Ente.

Con la deliberazione n. 24 del 13 ottobre 2025, il collegio composto dal dott. Lucio Catania (presidente), dalla dott.ssa Maria Leopardi e dal dott. Antonio Coppolino, ha approvato i criteri e le modalità operative per la definizione transattiva dei debiti accumulati negli anni precedenti, in seguito al dissesto finanziario dichiarato dal Consiglio comunale il 24 dicembre 2024 (deliberazione n. 36).

Quasi 20 milioni di euro di debiti accertati

Dopo una prima fase di ricognizione e istruttoria, sono pervenute istanze creditorie per un importo complessivo pari a € 19.593.824,72.

L’O.S.L. ha quindi stabilito i parametri per la formulazione delle proposte di transazione, che verranno elaborate in base alla legittimità, ammissibilità e congruità delle richieste, secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le proposte per il pagamento

Le proposte prevedono:

Pagamento del 55% dei debiti risalenti agli esercizi finanziari 2010 e precedenti ;

dei debiti risalenti agli ; Pagamento del 45% dei crediti riferiti agli esercizi 2011 e successivi ;

dei crediti riferiti agli ; Liquidazione integrale (100%) dei crediti del personale dipendente relativi a prestazioni di lavoro subordinato, come previsto dall’art. 258, comma 3, del TUEL.

Le transazioni saranno formalmente comunicate ai creditori tramite PEC, raccomandata o convocazione presso gli uffici dell’O.S.L., e dovranno essere accettate entro 30 giorni. In caso di adesione, il pagamento avverrà nei successivi 30 giorni.

Un passo avanti verso il risanamento del Comune

Contestualmente, l’O.S.L. ha approvato il primo elenco di crediti pienamente riconosciuti dall’Ente, sui quali sarà formulata la proposta di accordo di transazione.

L’avvio di questa nuova fase operativa conferma l’impegno della Commissione Straordinaria di Liquidazione di Terme Vigliatore nel perseguire nel perseguire gli obiettivi di risanamento e nella gestione ordinata dell’indebitamento pregresso dell’Ente.