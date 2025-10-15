Segnalazione: Barcellona, emergenza idrica a San Paolo

Un disagio annoso e mai del tutto risolto riguarda la mancanza di acqua nelle abitazioni nel quartiere San Paolo a Barcellona Pozzo di Gotto.
Una vera e propria situazione di emergenza idrica, che nella fattispecie da almeno una settimana interessa la via San Paolo Gala, creando forti disagi a diverse famiglie.
Da sempre nella zona l’acqua è stata razionata, costringendo i residenti negli ultimi anni di dotarsi di propri metodi, con serbatoi, soluzioni alternative e spesso casalinghe.
Da almeno una settimana, però, la situazione è quella di siccità totale, che non permette nemmeno di riempire i fondi dei serbatoi. Alcuni lamentano addirittura guasti negli impianti dovuti ai sedimenti che vi si sono depositati.
Intere famiglie si trovano quindi a fare i conti con la problematica, costrette a dotarsi di secchi, bidoni e altri strumenti da riempire altrove.
Diversi solleciti agli uffici competenti e ai Vigili Urbani avrebbero generato risposte dubbie o dall’esito nullo. I residenti, in questo senso, lamentano il disinteresse mostrato dall’URP di Barcellona P.G.
“Chiamate al Comune che diventano come voce di colui che grida nel deserto: URP non pervenuto.
La periferia è lasciata ai margini di tutto, anche per quello che dovrebbe essere un bene primario”.
Nella speranza di ricevere risposte efficaci nel lungo termine e che possano trovare soluzione all’annosa problematica, gli abitanti sono momentaneamente in attesa di aiuti. Potrebbero essere previsti per questa mattina i trasporti d’acqua da parte delle autobotte del Comune.