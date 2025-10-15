Messina: il prof. Francesco Pira per l’Italia al MEDCOM 2026 di Bali

Il docente di Sociologia confermato Country Coordinator per l’Italia per la terza volta

Il professor Francesco Pira, docente associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Messina, è stato confermato per il terzo anno consecutivo Country Coordinator per l’Italia della conferenza internazionale MEDCOM 2026 – The World Conference on Media and Mass Communication – che si terrà il 23 e 24 marzo 2026 a Bali (Indonesia), in modalità ibrida (in presenza e online).

L’undicesima Conferenza Mondiale sui Media e la Comunicazione di Massa (MEDCOM 2026), sarà incentrata sul tema “Ripensare il futuro dei media: sostenibilità, resistenza e giustizia della comunicazione”. Oltre al ruolo di referente per l’Italia, il docente messinese farà parte del Comitato Scientifico e interverrà come relatore.

La conferma dell’incarico è arrivata proprio ieri direttamente dagli organizzatori della prestigiosa manifestazione, che hanno chiesto al professore anche di assumere il ruolo di Global Outreach Advisor, riconoscendo il valore della sua esperienza e delle relazioni costruite nel campo della comunicazione internazionale.

“Sono molto contento di questa conferma – ha dichiarato il professor Pira –. Si tratta di un evento internazionale di grande rilievo per il presente e il futuro della comunicazione, in un momento di profonda trasformazione segnato dall’impatto dell’Intelligenza Artificiale. I temi di MEDCOM 2026 sono attualissimi: sostenibilità, verità, giustizia e uso consapevole delle nuove tecnologie, tutti aspetti cruciali in un mondo sempre più influenzato da disinformazione, guerre e violenza”.

La MEDCOM: l’evoluzione dei media e della comunicazione al centro

La Conferenza Mondiale sui Media e la Comunicazione di Massa (MEDCOM) è un meeting accademico riconosciuto a livello globale che funge da piattaforma principale per studiosi, comunicatori istituzionali e politici, professionisti dei media per impegnarsi in un discorso significativo intorno al panorama in evoluzione dei media e della comunicazione.

MEDCOM si è tenuta ogni anno in vari paesi fin dalla sua nascita, celebrando un decennio di scambio di conoscenze ed eccellenza accademica. La conferenza si concentra sulle tendenze emergenti, sui dibattiti critici e sulla ricerca innovativa negli studi sui media, nel giornalismo, nella comunicazione digitale, nella comunicazione di massa, nell’alfabetizzazione mediatica e in altri campi di intersezione.

Dall’insegnamento alla ricerca accademica, fino alla lotta alle fake news: il profilo di Francesco Pira

Francesco Pira è professore associato di Sociologia all’Università di Messina, dove insegna Teorie e Tecniche del Giornalismo Digitale, Social Media e Comunicazione d’Impresa, Giornalismo Sportivo nel corso di laurea triennale e Giornalismo Digitale nel Corso di Laurea Magistrale presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne.

È inoltre docente di Tecniche Comunicative in Sanità Pubblica presso il Dipartimento BIOMORF dell’ateneo messinese.

Nel corso del 2025 è stato nominato componente del Comitato Scientifico dell’Intergruppo Parlamentare sul Digitale, presieduto dall’on. Naike Gruppioni, e ha aderito a un progetto internazionale sulla Famiglia Digitale con il Centro de Investigación Social Aplicada dell’Università di Málaga (Spagna).

A marzo 2024 è stato nominato Presidente della branch Comunicazione, Media e Informazione di Confassociazioni, dopo essere stato vicepresidente, e dal 2020 è anche Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Fake News.

Insegna in Master universitari e in corsi destinati a docenti e dipendenti pubblici. E‘ componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Politiche dell‘omonimo Dipartimento dell’Università di Messina.

Le esperienze di rilievo internazionale

Pira è visiting professor presso l’Università Rey Juan Carlos di Madrid e Docente Erasmus presso l’Università Marie Curie di Lublino in Polonia. Membro del Comitato Accademico del Observatorio Euromediterráneo de Democracia y Espacio Público de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). E’ stato Coordinatore e Responsabile Scientifico per l’Italia, fino al giugno 2023, del Progetto OIR, sulla didattica inclusiva – Erasmus + (Open Innovative Resources) finanziato dall’Unione Europea che vede insieme le Università di Lublino (Polonia), Oviedo (Spagna) e Messina.

Visiting Marie Curie Staff Member presso il Center for Social Science, Tiblisi (Georgia), nell’ambito del Progetto SHADOW (MSCA-RISE call H2020-MSCA-RISE-2017.

E‘ stato Direttore del Master in Esperto della Comunicazione Digitale nelle PA e nell’Impresa.

Saggista e autore di oltre 80 tra monografie, contributi in volumi e articoli scientifici (in italiano, inglese e spagnolo).

È codirettore della rivista Addiction & Social Media Communication e fa parte del comitato scientifico di riviste scientifiche e convegni, in Italia e all’estero. E’ stato relatore in convegni internazionali e conferenze in India, Thailandia, Grecia, Danimarca, Francia, Croazia, Slovenia, Spagna Portogallo, Polonia, Armenia, Georgia e Belgio.

Inoltre, nel giugno 2008 è stato insignito dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per la sua attività di ricerca e divulgazione.

Nel corso della sua carriera gli sono stati conferiti numerosi riconoscimenti. Ha intrapreso una battaglia personale con il bullismo, il cyberbullismo, il sexting, le fake news e la violenza sulle donne. Su questi temi ha svolto ricerche e tenuto seminari in Italia e all’Estero per studenti, docenti e genitori.

Il quotidiano Avvenire l’ha definito uno dei maggiori analisti italiani del fenomeno Fake News.