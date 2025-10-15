Cimitero di Barcellona, problemi di decoro: la risposta di Barbera

A seguito delle segnalazioni riguardanti le condizioni indecorose del cimitero comunale di Barcellona Pozzo di Gotto da parte del consigliere Carmelo Pino di Forza Italia, la risposta del vicesindaco Nicola Barbera non tarda ad arrivare.

Il primo, nello specifico, avrebbe messo in evidenza le condizioni in cui versano non solo i locali della camera mortuaria, in cui da mesi i defunti sono in attesa di sepoltura in condizioni igienico-sanitarie “inaccettabili”, ma anche i diversi viali dominati dalle erbacce. Pino ha definito la situazione come “una ferita all’orgoglio civile”.

Nicola Barbera risponde con un video sui propri canali social, in particolare tramite la propria pagina Facebook, mostrando le condizioni attuali dei locali cimiteriali, in cui a suo dire non sarebbe presente una situazione di abbandono e degrado, come dichiarato dal consigliere.

Inoltre, sull’assegnazione dei cento nuovi loculi risponde che l’opera è stata realizzata ed è pronta all’uso, ma per quanto riguarda il ritardo sulle consegne afferma:

“Vorrei ricordare a chi ha la memoria corta che in Consiglio comunale è stato chiesto che il pagamento di queste sepolture avvenisse prima ancora che i loculi fossero costruiti, forse per mettere i bastoni tra le ruote e cercare di impedirne la costruzione stessa.

Quando io mi sono insediato ho trovato su questo settore, come in altri, un disastro. Ho cercato di affrontare il problema: a breve termine, con la costruzione dei loculi per dare sepolture alle salme in giacenza in via emergenziale, per poi proseguire nel lungo termine con il progetto di finanziamento del nuovo palazzo cimiteriale”.