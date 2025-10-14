San Filippo del Mela: presentazione “Ricordi e riflessioni sul far della sera” di Francesco Speciale

“Ricordi e riflessioni sul far della sera” è il libro di Francesco Speciale, edito da Edizioni Smasher, che sarà presentato venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 18.00, presso la Biblioteca comunale di San Filippo del Mela (Corso Garibaldi 356).

L’iniziativa è promossa dal Rotary Club Valle del Mela in collaborazione con il Comune di San Filippo del Mela.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente RC Valle del Mela avv. Lorella Mazzeo e del sindaco avv. Gianni Pino, l’introduzione sarà curata dalla stessa Mazzeo.

Seguiranno gli interventi del dott. Nunziante Rosania, della dott.ssa Giulia Carmen Fasolo e del prof. Francesco Speciale, autore del volume.

L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali del Rotary, che anche quest’anno conferma il proprio impegno, con il nuovo motto “Uniti per fare del bene”, promuovendo momenti di riflessione e condivisione culturale sul territorio.