Museo Epicentro, percorso creativo di Nino Abbate nell’ambiente del “Giardino di Salva”

Da mercoledì 15 ottobre a sabato 15 novembre 2025, l’artista barcellonese Nino Abbate, fondatore del Museo Epicentro di Gala, si pone all’attenzione dei mass-media organizzando una “Residenza d’Artista” per 30 giorni nel percorso creativo all’interno dell’ambiente del “Giardino di Salva”.

Si tratta di una “Residenza” organizzata dallo stesso Nino Abbate, che si rigenera nei suoi luoghi e libera la sua fantasia creativa senza temi imposti dal luogo, dagli organizzatori o dalla circostanza in cui si trova a operare.

Nella “Residenza”, ogni artista ha la possibilità di cercare un proprio luogo e un periodo di sviluppo e conoscenza della propria arte che si impone e che mette a disposizione dei fruitori che intendono seguire e capire il percorso creativo in un luogo libero e personale senza interferenze esterne.