Brolo, i Carabinieri arrestano un 33enne per estorsione e truffa a danno di persona vulnerabile

Arrestato dai Carabinieri di Patti un 33enne di Brolo, gravemente indiziato dei reati di estorsione e truffa aggravati commessi, dall’agosto 2024 ad oggi, ai danni di una persona vulnerabile.

L’indagato, secondo ordinanza del GIP del Tribunale di Patti, dott. Andrea La Spada, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Alla base dell’adozione della misura cautelare, vi sono: la gravità e la violenza dei fatti contestati, il pericolo di inquinamento delle prove e il concreto rischio di reiterazione del reato.

Le indagini

Grazie alle indagini, svolte dall’Arma dei Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti, in particolare l’acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa, l’analisi dei tabulati telefonici e delle relative celle di aggancio riguardanti l’indagato, il Gip ha potuto osservare le elevate capacità criminali dell’uomo anche sotto il profilo dell’ideazione criminosa.

L’indagato infatti, ha studiato nel dettaglio un piano basato su menzogne dalle quali attingere per vincere le resistenze della vittima, mostrando di non recedere neanche di fronte alle gravissime difficoltà economiche della parte offesa, la quale è stata raggirata e soggiogata con una serie di innumerevoli e gravi minacce.