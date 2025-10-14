Abakainon ritrovata: la scuola incontra la storia tra archeologia, educazione e territorio

Venerdì 10 ottobre, nell’Aula Magna del plesso “Valli” dell’ I.I.S. “Medi” si è svolto l’incontro “Alla scoperta dell’antica Abakainon”, rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti delegati delle scuole del territorio.

L’iniziativa è stata un’importante occasione di confronto sul valore educativo e civico della conoscenza del patrimonio archeologico e ha presentato un innovativo programma di educazione al patrimonio e alla cittadinanza attiva.

Promosso dal Sindaco di Tripi, Michele Lemmo in collaborazione con l’Associazione Dracma ETS e con l’Archeoclub d’Italia – sede di Tripi Abakainon, l’evento ha visto la partecipazione della prof.ssa Ester Lemmo, Dirigente Scolastica dell’I.I.S. “Medi”, del Sindaco di Tripi, della dott.ssa Grazia Salomone e della dott. Maura Arizia.

Presenti inoltre, l’Istituto Superiore “Fermi”, l’Istituto Superiore “Copernico, l’Istituto Superiore “Ferrari” di Barcellona P.G., l’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo e l’Istituto Comprensivo di Novara.

A portare il saluto dell’Amministrazione Comunale sono stati anche gli assessori Nello Cassata e Carmela Merlino, la cui presenza ha testimoniato la volontà condivisa di rafforzare il legame tra scuola, istituzioni e territorio nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale.

Il programma

Per “Alla scoperta dell’antica Abakainon” sono previsti laboratori di educazione al patrimonio, attività interdisciplinari e visite didattiche al sito archeologico di Abakainon, antica città siculo-greca situata nel territorio di Tripi.

Le attività, ideate per studenti di ogni ordine e grado, mirano a promuovere un apprendimento in cui la conoscenza nasce dal dialogo diretto con la storia, la ricerca e i luoghi della memoria collettiva.

La significativa partecipazione di dirigenti e docenti ha confermato il crescente interesse verso percorsi educativi capaci di unire storia, cultura e formazione civica, aprendo nuove prospettive per una scuola custode di memoria e protagonista nella costruzione di una cittadinanza consapevole e solidale.