“15 – La fotografia oltre l’umano” arriva a Cannistrà

Dopo il successo riscontrato a Varese presso la CathartGallery di Carla Pugliano, l’esposizione “15 – La fotografia oltre l’umano”, ideata e curata da Ilaria Pisciottani, arriva in Sicilia, nel Museo a Cielo Aperto del Borgo di Cannistrà.

L’esposizione delle opere a Cannistrà è stata possibile grazie alla visione e all’impegno congiunto dell’Associazione Culturale Cannistrà, Vincenzo Mirabile e di Tonino Privitera, agitatore culturale e responsabile della comunicazione dell’associazione.

La mostra, inaugurata a Varese lo scorso 27 settembre, si è rivelata un evento di grande rilievo artistico e umano. La curatrice Ilaria Pisciottani, giornalista, fotografa e artista fluxus, ha saputo intrecciare visioni differenti e poetiche personali, creando una narrazione coerente che supera i confini individuali per farsi esperienza collettiva.

Immagine in evidenza di “L’ArteCheMiPiace”.