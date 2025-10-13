Play Volley: è barcellonese il Primo Trofeo “Più Formazione”

Si è svolto sabato 11 ottobre, presso l’Aia Scarpaci, il Primo Trofeo “Più Formazione”, triangolare amichevole che ha visto scendere in campo le squadre Più Formazione, SSD Unime e Giardini del Volley.

A trionfare nel torneo è stata la barcellonese Più Formazione che ha chiuso imbattuta la giornata con due nette vittorie. Nella gara inaugurale, u test pre-campionato che avrà inizio tra quindici giorni, la formazione barcellonese ha superato i Giardini del Volley con un perentorio 3-0, per poi imporsi con lo stesso risultato nella sfida decisiva contro la SSD Unime.

Nel match centrale del triangolare, la SSD Unime ha avuto la meglio sui Giardini del Volley per 2-1, assicurandosi così il secondo posto nella classifica finale.

Classifica finale

Play Volley Barcellona – 6 punti

SSD Unime – 2 punti

Giardini del Volley – 1 punto

Al termine della manifestazione, il main sponsor Più Formazione ha premiato le tre squadre partecipanti, i rispettivi allenatori e la miglior giocatrice del torneo, titolo assegnato dai tecnici e andato a Martina Genovesi, autrice di prestazioni eccellenti in entrambe le gare disputate.

La giornata si è conclusa in un clima di entusiasmo e sportività, rappresentando per la Play Volley Barcellona Più Formazione un importante passo nel percorso di preparazione alla nuova stagione agonistica.