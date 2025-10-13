“Mai più soli”, la chat ideata dal Rotary Club per la salute mentale dei ragazzi

Presentato all’IPSAA “Ferrari” di Barcellona il programma che aiuta gli studenti a gestire ansia, depressione e disagio emotivo. Il dott. Rosania: “Nei ragazzi di oggi mancano dopamina e serotonina, servono relazioni e ascolto vero”.

È stato presentato venerdì mattina presso l’IPSAA “Ferrari” di Barcellona Pozzo di Gotto il progetto “MAI PIÙ SOLI”, iniziativa dedicata al benessere psicologico degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, promossa dal Rotary Club Valle del Mela, Rotary Club Sant’Agata di Militello e Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto, con il sostegno della sovvenzione distrettuale del Rotary Distretto 2110.

Un progetto innovativo che mira a creare un ponte tra le scuole e i professionisti della salute mentale – psicologi, psicoterapeuti e psichiatri – per offrire ai giovani strumenti concreti nella gestione di ansia, depressione e attacchi di panico, prevenendo il rischio di isolamento e gesti estremi.

“Vogliamo dare ai ragazzi la possibilità di non sentirsi soli di fronte alle proprie fragilità – è stato sottolineato nel corso della conferenza – aiutandoli a chiedere aiuto e a riconoscere i segnali del disagio emotivo”.

Un progetto per ascoltare, sostenere e prevenire

Il cuore dell’iniziativa è rappresentato da una piattaforma digitale e da un’app dedicata, che sarà online nei prossimi giorni, attraverso la quale gli studenti potranno richiedere supporto psicologico in modo semplice, rapido e, se desiderato, anche anonimo.

Il nome “Mai più soli” racchiude la missione del progetto: accompagnare i giovani nella scoperta di sé, promuovere il dialogo e favorire l’accesso tempestivo all’aiuto professionale.

L’obiettivo non è soltanto offrire assistenza, ma costruire una rete di ascolto stabile e continua tra istituzioni scolastiche, famiglie e specialisti. Un invito accolto di buon grado dalla dirigente scolastica Prof.ssa Cettina Ginebri, attenta alla crescita complessa dei giovani adolescenti che frequentano il suo istituto.

La riflessione degli esperti: “Serve ristabilire l’equilibrio della mente, non solo intervenire sul sintomo”

Durante la presentazione, la riflessione profonda sullo stato della salute mentale nei giovani di oggi, sottolineando come la società contemporanea esponga gli adolescenti a una costante pressione emotiva e digitale.

“Assistiamo – ha spiegato, tra gli altri, Nunziante Rosania – a un diffuso calo dei livelli di dopamina e serotonina, i neurotrasmettitori del benessere. I nostri ragazzi cercano emozioni rapide e continue, ma hanno sempre meno occasioni di vivere relazioni vere, di costruire senso e appartenenza. E quando mancano stimoli sani, la mente perde equilibrio.”

Un segnale d’allarme che il progetto “Mai più soli” intende intercettare e trasformare in un’occasione di prevenzione e consapevolezza, perché – come ha ribadito Rosania – “solo attraverso l’ascolto, il dialogo e l’intervento precoce si può evitare che il disagio diventi patologia”.

La sfida del Rotary: educare al benessere emotivo

Il Rotary Club Valle del Mela, insieme ai club di Sant’Agata di Militello e Barcellona Pozzo di Gotto, rinnova così il proprio impegno nel sociale, puntando su un tema centrale come la salute mentale degli adolescenti.

La scelta di partire dalle scuole non è casuale: è qui che si formano i legami, si vivono le pressioni quotidiane e spesso si manifesta per la prima volta il disagio.

“Mai più soli” nasce proprio per dare voce a chi fatica a chiedere aiuto, per ricordare che chiedere sostegno non è debolezza, ma un atto di forza.

Un messaggio per il futuro

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con incontri formativi, momenti di confronto e campagne di sensibilizzazione, coinvolgendo studenti, docenti e famiglie.

L’app dedicata sarà disponibile a breve e rappresenterà uno strumento concreto per promuovere un nuovo modello di salute mentale: accessibile, inclusivo e umano.