Grande partecipazione alla Biblioteca Villa Pisani di Patti per ‘Il silenzio dell’acqua’ di Antonino Genovese

Il noir siciliano di Genovese conquista il pubblico tra introspezione, mistero e riflessione sulla violenza di genere

Emozione, silenzio e introspezione hanno accompagnato la serata dedicata alla presentazione del romanzo Il silenzio dell’acqua di Antonino Genovese, edito da Fratelli Frilli Editore, svoltasi nella splendida cornice della Biblioteca Villa Pisani di Patti.

L’incontro, promosso dalla Libreria Capitolo 18, ha registrato una grande partecipazione di pubblico, confermando l’interesse sempre crescente per la narrativa noir e per la produzione letteraria di uno degli autori più raffinati della scena siciliana contemporanea.

Un noir psicologico tra maternità e violenza di genere

Nel dialogo curato da Teodoro Cafarelli, lo scrittore ha svelato i nuclei tematici del romanzo: la maternità negata, la violenza di genere e il peso del silenzio come elemento narrativo e simbolico.

Genovese ha spiegato come il “silenzio” non rappresenti l’assenza, ma piuttosto una presenza inquieta e opaca, capace di sedimentarsi nell’animo dei personaggi.

“C’è un rumore che il noir conosce meglio di tutti: il silenzio. Non quello delle stanze vuote, ma quello che vibra dopo un urlo”, ha affermato l’autore.

“Nel mio romanzo questo silenzio diventa personaggio: non un’assenza, ma una presenza viscosa, che si insinua fra i dialoghi e i ricordi. Il male non esplode, ma si deposita. È un sedimento morale.”

Parole che hanno catturato l’attenzione del pubblico, conducendolo nel cuore di un noir introspettivo dove il mistero si intreccia alla fragilità dell’animo umano.

Letture sceniche e coinvolgimento emotivo

Ad arricchire la serata, le letture teatrali di Valentina Martino e Stefania Distefano, che hanno interpretato con intensità alcuni passaggi del romanzo. Le loro voci hanno dato corpo alle atmosfere sospese e al senso di inquietudine che pervade Il silenzio dell’acqua, amplificando la profondità psicologica della narrazione.

Un nuovo tassello nella produzione letteraria di Genovese

Con Il silenzio dell’acqua, Antonino Genovese si conferma una delle voci più originali del noir siciliano contemporaneo, capace di mescolare investigazione, introspezione e tensione morale.

Il romanzo si inserisce nel filone del noir psicologico, dove la ricerca della verità si intreccia con l’esplorazione delle paure e dei sensi di colpa dei protagonisti.

L’incontro si è concluso con un firmacopie molto partecipato, segno del forte legame tra l’autore e i lettori che riconoscono nella sua scrittura un viaggio nelle zone più oscure – e più vere – dell’animo umano.