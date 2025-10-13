“Con San Francesco in cammino per la pace”: a Barcellona una fiaccolata di preghiera contro ogni guerra

Venerdì 17 ottobre il momento di raccoglimento promosso dall’Ordine Francescano Secolare e dal Vicariato San Sebastiano. Fra Francesco: “Pregare per la pace è credere che un altro mondo è possibile”.

Venerdì 17 ottobre 2025, Barcellona Pozzo di Gotto vivrà un momento di grande intensità spirituale con “Con San Francesco in cammino per la pace”, un momento religioso di preghiera per la fine di tutti i conflitti, promosso dall’Ordine Francescano Secolare di Sicilia in collaborazione con il Vicariato San Sebastiano.

L’appuntamento è alle 20:30 presso il Monumento ai Caduti, da dove partirà una fiaccolata silenziosa che attraverserà la città fino a Piazza Convento, presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova, con tappa intermedia in Via San Giovanni – Largo Sac. Giuseppe Levita.

Un cammino silenzioso, non politico ma universale

“Non sarà una manifestazione, ma un cammino di fede condiviso da uomini e donne che credono nella pace come dono e come possibilità reale”, spiegano gli organizzatori.

L’iniziativa, che trae ispirazione dal progetto “La staffetta della pace. Le nuove sentinelle”, vuole essere un gesto semplice ma profondo, un segno di speranza in un tempo attraversato da troppi conflitti, visibili o dimenticati.

“Abbiamo scelto di intitolarla ‘Con Francesco, in cammino per la pace’ – sottolineano i promotori – perché oggi più che mai sentiamo il bisogno di riscoprire la forza mite e profetica della pace. Vogliamo accendere una luce: una luce di speranza, di preghiera e di responsabilità.”

Pregare per la pace: un gesto di coraggio e fede

La fiaccolata sarà un momento di silenzio e raccoglimento, non contro qualcuno, ma a favore di tutti: per ogni popolo ferito dalla guerra, per ogni bambino che nasce sotto le bombe, per ogni madre che piange un figlio, per ogni cuore che desidera un domani senza violenza.

“Pregare per la pace non è un atto passivo – ricorda Fra Francesco, intervistato da 24live – ma un segno di fiducia nel bene. È credere che la pace non è un sogno ingenuo, ma una scelta quotidiana. Significa riconoscere Cristo come vero mediatore di pace e lasciarsi guidare da Lui verso la riconciliazione.”

Fra Francesco ha inoltre sottolineato come “oggi, in un mondo ferito da odio e disuguaglianze, la preghiera diventa un atto rivoluzionario: non per cambiare gli altri, ma per cambiare noi stessi, e portare luce dove c’è oscurità”.

Un segno per la città e per il mondo

L’evento, che partirà dal cuore di Barcellona Pozzo di Gotto, intende coinvolgere tutta la comunità cittadina: famiglie, giovani, associazioni e parrocchie.

Con le fiaccole accese, i partecipanti cammineranno insieme come testimonianza di fede, giustizia e fraternità universale, nel segno di San Francesco d’Assisi, patrono della pace.

Un gesto piccolo ma pieno di significato, che invita tutti a non arrendersi all’indifferenza e a credere ancora in un mondo più umano.

📅 Appuntamento:

Venerdì 17 ottobre 2025

Ore 20:30

Partenza: Monumento ai Caduti (Barcellona P.G.)

Tappa: Via San Giovanni / Largo Sac. Giuseppe Levita

Arrivo: Piazza Convento, Chiesa di Sant’Antonio di Padova