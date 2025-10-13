Chiesa di San Papino a Milazzo, presentato il restauro del prezioso Crocifisso, del reliquiario e dell’affresco “riscoperto”

Un interessante ed approfondito focus sull’arte, la storia e la fede: lo scorso sabato, presso la Chiesa di San Papino a Milazzo, si è tenuta la conferenza di presentazione dei lavori di restauro dell’altare del Crocifisso di fra Umile da Petralia custodito nella stessa chiesa. Il restauro, conclusosi nel 2022, ha interessato il venerato Crocifisso, datato al 1633, l’antica pala reliquiario che ad esso faceva da cornice, e che ora è stata collocata su un’altra parete dell’edificio, a destra dell’ingresso, e l’affresco presente sotto il reliquiario che costituiva l’originale decorazione dell’altare.

Sono intervenuti il parroco fra Graziano Bruno ofm, che ha parlato dell’iconologia del Crocifisso della Chiesa di San Papino, la dott.ssa Stefania Lanuzza, funzionaria della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Messina, che ha spiegato le fasi del restauro e gli studi da lei compiuti “sul fondale ad affresco riscoperto nell’altare del SS. Crocifiso”, e il cav. prof. Salvatore Italiano che ha delineato un percorso storico su “Reliquie e reliquiari: storie di devozione, arte e potere”, per poi soffermarsi sul grande reliquiario a tabella della Chiesa di San Papino.

Particolarmente affascinante è risultata la storia dell’affresco, riportato alla luce con i lavori di restauro e che funge da fondale al Crocifisso di fra Umile; l’opera pittorica, dialogando con il Cristo trafitto, rappresenta La Vergine, la Maddalena e San Giovanni dolenti ai piedi della Croce. L’affresco, risalente alla seconda metà del Seicento e sopravvissuto alle distruzioni dell’assedio di Milazzo del 1718-1719, versava in condizioni precarie; durante i lavori è stato staccato dalla parete e rimontato in laboratorio su pannello, quindi restaurato e ricollocato sulla parete originaria.

Come afferma la dottoressa Lanuzza, “l’analisi stilistica dell’opera rivela l’influenza della pittura di Pietro da Cortona e Guido Reni, artisti dai quali derivano le pose e l’intonazione generale della scena. Per la specifica tecnica esecutiva, che si avvale di una forte carica espressiva e delinea volti e figure con pannellate marcate e sicure, l’affresco di S. Papino può associarsi ad un frammento affrescato della volta di Palazzo Corvaja a Taormina, che presenta la stessa gamma cromatica dalle tonalità calde e luminose e un identico impasto granuloso dell’intonaco. Appare simile pure all’affresco della volta della chiesa del SS. Rosario a San Pier Niceto. L’ignoto autore potrebbe essere dunque un artista stimato dalla committenza illustre dei Baeli, dei Corvaja e dei Moncada, attivo intorno agli anni ’60-‘70 del Seicento nel territorio siciliano”.

Gli studi condotti le hanno quindi permesso di ipotizzare “con cautela” che l’ignoto autore dell’opera possa essere identificato con Pier Francesco Ferranti, pittore emiliano giunto a Messina nel 1672 al seguito del viceré Claudio Lamoral principe di Ligne.